两男涉以虚假海外车牌申请免试发香港驾照 1人缺席聆讯 法庭发拘捕令 另1人续保释至3月讯

两男涉以虚假海外驾照申请免试发香港驾照 1人缺席聆讯 法庭发拘捕令 另1人准保释至3月讯

两南亚汉涉讹称持有外国驾驶执照，诱骗运输署批准他们豁免参加本地驾驶考试，直接获发香港驾驶执照。2人被廉署控告串谋诈骗罪，分两案处理，今于东区裁判法院再提讯，其中1人缺席聆讯，法庭应控方申请发出拘捕令；另1人则没有律师代表，主任裁判官张志伟遂押后案件至3月19日再讯，以待他申请当值律师服务。

两案被告分别为21岁Ibrahim Muhammad及23岁杨李军Falaq-Sher，均报称任职送货员，各被控1项串谋诈骗罪。

控罪指两名被告于2022年5月26至2023年8月1期间分别与其他人士串谋诈骗运输署，向运输署不诚实地讹称他们符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

1人缺席1人拟认罪

杨李军今应讯时没有律师代表，他一度表示拟认罪。惟张官向他解释其权利及当值律师服务后，杨李军称欲寻求当值律师服务。张官遂押后案件至3月19日再讯，期间续准杨李军保释候讯。

Ibrahim Muhammad今天则未有到庭应讯，控方申请法庭发出拘捕令，获张官批准。

案件编号：ESCC3001、3005/2025

法庭记者：王仁昌