地盘禁烟｜拟改定额罚款3000元 劳工处：划一罚则工友更易适应 目标上半年呈交立法会

劳工处正计划全面修例，在全港所有建筑地盘禁止吸烟。针对违规吸烟工人的罚则，拟由原先最高可被判罚15万元的模式，改为定额罚款3000元。劳工处处长许泽森今(5日)在电台节目表示，政府最初构思的地盘禁烟罚则，是沿用现时《建筑地盘（安全）规例》中包涵禁烟的条款，针对高火灾风险地盘，举例指有大量易燃液体等，违者最高可被法庭判罚15万元。

地盘同为工作场所 定额罚款较易执法

许泽森指，不少工友也有不同的意见，考虑到未来的禁烟规定将适用于全港所有地盘，不论是否属高风险地盘，当局认为有空间调整处罚方式。他又指，将来不会理会地盘的规模或工种类型是甚么，是广泛地在地盘里面，只要吸烟，应用同一个法则处理。参考《吸烟（公众衞生）条例》的定额罚款方式会更为合适，因为地盘除了防火考量，亦是工作场所，涉及公共衞生因素，划一罚则能让工友更加容易适应。

许泽森又指，采用定额罚款3000元，处理的方法较简单。执法人员只需证实有否吸烟，无需评估地盘环境风险。同时亦有考虑到不的持份者，包括工会及工友的意见，亦有顾及《职安健条例》框架下的处罚是否足够，若地盘风险程度相对较高，仍可循《职安健条例》的一般性责任条款作出检控，并交予法庭处理。

被问及为何不在地盘设指定吸烟区，许泽森在商台节目补充，因在操作上困难很大。他又提到，现时很多地盘已自行主动采取禁烟措施，工人进入地盘前，已要在门口储物放下打火机、香烟，不准带入地盘范围，如在地盘内再设吸烟区，变相会容许工人带吸烟用具进场，反而增加了潜在漏洞。所以政府立场是，「要食烟就唔该暂时离开」。

承建商或分判商最高罚40万 判断准则为是否「已尽责」

对于因吸烟引致高风险的行为，未尽责的承建商/分判商最高罚款40万元，许泽森称有关的罚则仍是合理的水平，罚款是可被判处的最高上限，而判断雇主是否「已尽责」的程度，需由法庭按个别情况裁决，因此保留一个较宽度给予法庭。修例后，吸烟本身即属违法，承建商将有更强的法律依据推行管理措施，现时良好的管理习惯，如在出入口设置存放火机及香烟的装置，值得承建商依循。

目标上半年将草案提交立法会

许泽森透露，现时研究的方向主要是条订附属法例，涉及的法例较预期多，可能需同时修订《建筑地盘（安全）规例》及《吸烟（公众衞生）条例》下以附例方式修改规定。劳工处正加紧工作，目标在今年上半年将草案提交立法会审议。

至于涉及住宅楼宇的大型维修工程，许泽森明确指出，棚架等外部公共地方均属禁烟范围。唯一的豁免空间是「有住客居住的那个单位的范围里面」。他举例，如果某单位因维修而导致住户暂时迁出，该空置单位亦会被视为地盘的一部分，同样需要禁烟。

过半工人支持禁烟 习惯不成问题

香港建造业总工会理事长周思杰在同一节目中表示，目前在公共场所禁烟区的罚款亦为三千元，对普通市民而言已是具阻吓力的金额。他补充，除了法定罚则，地盘的管理机构或承建商亦可自行设立加辣的「家规」作额外约束，因此三千元的法定基础罚款是足够的。

有问卷显示，近5成人反对地盘禁烟，是否会造成前线工作反弹，他强调，现时绝大部分地盘在法例要求之外，已透过「家规」执行禁烟，工友们已逐渐习惯，因此相信法例的实施不会构成重大习惯上的冲击，只是增加了法律层面的阻吓性。

倡设场外吸烟区 方便管理

对于未来应如何处理吸烟区问题，周思杰同意在地盘「外面」设立指定吸烟区，而非地盘内部。他解释，若在地盘内设吸烟区，工人便可携带香烟进入工场，将大幅增加管理难度。他建议，可在地盘围板以外，或围板内但入闸机之前的区域（如工人摆放柜子、更衣的地方）设置一个角落，供有需要的工友使用。他认为这种做法更为人性化。

前线工人指阻吓力足够 一旦被罚等同两日「白做」

本身亦是烟民的水泥师傅陈师傅，今早在商台节目反映，现时他们如要吸烟，一般是在指定吸烟区进行，因部分地盘会设置，大家「行出两步食」，但承认经常会有工友「贪方便」直接在地盘吸烟。他认为，定额罚款3000元阻吓力已很高，以其从事的水泥工作而言，「一工」收入约1600至1900元，若被罚已几乎等同两日「白做」。