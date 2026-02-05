Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱77伤者已出院 余下2人情况稳定 「情绪通」接约760宗火灾相关来电

社会
更新时间：10:25 2026-02-05 HKT
发布时间：10:25 2026-02-05 HKT

去年大埔宏福苑五级火伤亡惨重，政府今日（5日）公布最新医疗数字，79名在公立医院接受治疗的伤者中，截至2月3日，已经有77人先后康复出院，余下两人情况稳定。

心理健康支援方面，「情绪通」18111精神健康支援热线已接听约2.2万宗来电，其中约760宗来电与火灾有关，WhatsApp功能亦已处理超过1,000宗信息，其中约50宗与火灾相关。至于由医管局提供的24小时「精神健康专线」，共收到109宗与火灾相关来电，其中47宗来电来自受影响市民。  

截至2月3日，逾300名私营家庭医生参加义诊计划，涵盖超过450个服务点，当中包括8间私家医院，累计已处理105宗转介；中医义诊服务有超过360名中医师参加，涵盖超过620个服务点，累计已处理64宗转介；牙医免费镶配假牙服务有超过110名私营牙医参加，涵盖超过150个服务点，累计已处理33宗转介。

医管局辖下的住院、家庭医学及专科门诊（包括精神科专科门诊）、急症室、日间医院、日间程序、社区服务及中医诊所暨教研中心，会为宏福苑8座楼宇的所有居民，包括外籍家庭佣工，提供全额医疗费用豁免安排至今年12月31日，涵盖。截至2月3日，医管局已为约2,000名受影响居民提供所需医疗服务。

