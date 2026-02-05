每日杂志‧人物志｜回流寻根重建榕树凹 温华容聚众同心复兴古村

乡村复育，对村民意义重大。榕树凹村村民温华容自小在村内长大，至12岁迁出市区，继而移民到英国落地生根；香港回归后，他和妻儿回流香港，重回童年旧地，眼见旧居破落、大树藤蔓沿墙攀生，百感交集。千禧年初，村长发起在村内建设码头，方便村民回乡祭祖，随后陆续筹划及启动各项复修工作，逐步拼凑出往日的痕迹。时至今天，村内有大小工程正在开展，在其心中，复村除了修桥、铺路、重建房屋，亦要村民叙述和记录昔日故事。他感恩村民同心合力，成就美事，期盼不久将来见证榕树凹回复昔日光景，让更多人欣赏个中美丽。

温华容（左）坦言，村落是其人生重要的一部分，感恩村长温华聪（右）筹组各项工程。

榕树凹位于沙头角东北部。

榕树凹位于沙头角东北部，有一条350年历史的客家温姓村庄。二战后村民陆续外迁，至1990年代初期已无常住人口。村庄逐渐荒废，余下大树藤蔓蜿蜒，沿着破屋的墙壁攀生，形成多幢独特的树屋奇观。

「四字」奇特树屋成地标

上月，村民温华容带同20多位义工，一同修葺村内其中一间树屋。该处的树藤缠绕，呈现出一个「四」字，被称为「四字屋」，温华容则笑称，那更像「皿」字，代表温氏。众人清理杂草乱枝，在村内收集昔日村民遗留下来的建材，用碎石平整地面，以大砖砌成石级，让游人更容易到访树屋参观，探索过去的村落痕迹，「村民回去修复是理所当然，但义工热心帮忙，十分感动。」

温华容重回位于榕树凹的旧居，屋顶已遭树木贯穿。

义工用碎石平整地面，以大砖砌成石级，令「四字屋」耳目一新。 受访者提供

树屋以外，榕树凹村正进行多项乡村复育项目。温华容忆述，复村计划始于千禧年初，由村长发起在村内建设码头，方便村民回乡祭祖。随后，村民不时谈及村内事务，每隔数年便筹划一次大型的复修工作，如修复客家人的土地公「大王伯公」祭坛和「敏昌公」墓地等，「全由村民筹钱重修。」

村民上下一心，期望逐步修缮，重塑村落往日的容貌。温华容指，榕树凹与深圳只有一海之隔，1970年代有许多非法入境者从内地来港，故村内曾有英军驻守，留下军营、直升机坪及军徽等历史痕迹。但经历几项复修工作，温华容深明，复村不容易，人力物力也不足以应对，「我想尽力做好条村，但很多事单靠村民的力量也做不来。」

2018年，港府成立乡郊保育办公室，翌年推出「乡郊保育资助计划」，让本地非牟利机构和村民协作，在大屿山以外的乡郊地区推展保育活动或计划，并提供财政援助。计划承接榕树凹村民的复村信念，温华容指，村民到访邻近的荔枝窝和梅子林，见证两地复育的成果；3年前，村民正式草拟复村计划，尝试撰写计划书及申请资助，踏出第一步。

温华容与义工从沙头角乘船入村。

温华容及太太请义工吃小食，以表谢意。

村口建凉亭 规划生态步道

时至今天，村口正建设一座类近凉亭的建筑，介绍榕树凹村的历史，村内规划出一条生态步道，沿路有标示牌介绍不同建筑和地标背后的故事；位于村落中央位置的「香香屋」，是昔日英军买汽水和啤酒的「士多」，将会复修成村内的多用途社区中心及故事馆等。

在村内漫步，温华容的新旧回忆交错，百感交集。他在榕树凹村出生，就读村内由政府资助成立的培文学校，当时老师从城市入村，用广东话教学，不谙客家语，无法与学生交谈，「我们几个月后才顺利沟通！」昔日校舍只有1间课室，亦设有篮球场和秋千，如今校舍杂草丛生，篮球架已倒下，只余课室门外的「1」字标记清晰可见。

上世纪70年代，温华容跟随家人移民英国，后来在当地成为建筑师，落地生根。榕树凹的旧居疏于打理，逐渐破落，门外田地亦已荒废，惟在他眼中，放学后带牛上山吃草、在田里耕作的画面，历历在目。

千禧年前，温华容举家回流香港，他说，96年母亲离世，他因而重回家乡，与儿时邻里相聚。那年英国经济不景，他被公司辞退，适逢香港准备回归中国，多位朋友建议他回港发展。他在港逗留数月，曾申请政府工，惟面试后杳无音讯，亦不适应香港环境而重回英国，回英后却收到公函，吁他补考招聘考试，「我已忘记大部分中文，推搪几次仍然收到信件，才认真思考是否一个难得的机会。」

无水无电 正月聚餐搭炉煮饭

他直言，回港顾虑甚多，最终在家人的支持下放手一博。当日他回英国接妻儿来港，在启德旧机场启程，回程的飞机已转在赤𫚭角机场降落，「对香港和我来说，也是很重要的时刻。」

耕耘数年，尽管榕树凹村的复村计划仍在起步阶段，已成功凝聚村民，增添生气。温华容指，近年每逢正月十五，村内也有大型聚会，曾聚集过百村民及协助复村的团体吃饭，亦会舞麒麟贺岁。他直言，村内没有任何水电设备，大伙儿在空旷位置搭炉煮食，下雨便搭起帐篷，在篷下围在一起，「大家一起吃饭，对着池塘，远眺大海，也挺漂亮的。」

「村落对我而言，是人生重要的一部分。」在温华容心中，复村要「软硬兼备」，除了修桥、铺路、重建房屋，亦要村民叙述和分享故事和历史。他感恩，村民同心合力，「软件」早已齐备，期盼不久后见证榕树凹回复昔日光景，让更多人看到榕树凹的美。

港大园境建筑学高级讲师 带学生考察冀出分力

协助筹组义工到榕树凹清理树屋的团队，由香港大学园境建筑学部高级讲师麦咏诗（Vincci）负责统筹。她分享，早年曾到榕树凹考察，进行有关「乡村互助自理」研究，研究结束后与村民保持联络，期望能为村落贡献更多。

香港大学园境建筑学部高级讲师麦咏诗（右二）在村民温华容（左二）带领下认识村落。

访问当日，Vincci穿起运动装，与义工一同在村内收集碎石，搬运大型砖块，亲力亲为。她指，疫情期间得到「乡郊保育资助计划」支持，成立名为《乡村的互助自理：开拓一个以社区主导的乡村复育模式》的研究项目，到不同乡村搜集资料，寻找值得研究和加以发展和复育的元素，推论由社区主导的乡村复育模式。

最初踏进榕树凹村，Vincci在村民温华容带领下认识村落，已看到树屋的独特之处。随后，她安排学生在暑期入村考察树屋，研究其他地方保育树屋的方法，会否适用于榕树凹。温华容指，村内有8间树屋，后来学生深入考察「四字屋」及村长旧居，研究如何作保育并绘制不同设计图，充满创意。

研究结束后，Vincci仍与村民保持联络，期望能为村落复育贡献更多，如是次筹组义工清理树屋，踏出第一步，再慢慢思考后续发展。

记者：仇凯瑭