渣打马拉松研扩规模　议员学者倡专业与嘉年华模式并行　推套票增经济效益

一年一度的香港盛事渣打马拉松早前圆满结束，报名人数创下12万的新高，但参赛名额仅为7.4万个。中国香港田径总会于赛后表示，将考虑扩大赛事规模。有立法会议员及学者认为，提升赛事专业水平与以嘉年华模式举办，两者可以并存，但应分两天进行，并可结合商业元素推出活动套票，以增加经济效益。

九龙中立法会议员杨永杰今（2月5日）在电台节目表示，近年香港马拉松赛事非常受欢迎，对推动香港盛事经济非常有帮助，建议政府可考虑增加名额及将规模升级，以增加经经济效益。

比赛分日举行对市民影响有限

若赛事分两天进行，封路的日子及时段亦会相应增加。杨永杰认为，市民对马拉松期间封路已习以为常，且封路一般仅在上午进行，中午前道路便会重开。若能提早公布安排，让市民有所准备，对道路使用者的影响应属有限。

他建议，若比赛分日举行，可参考其他国家的做法，增设不同组别赛事，如企业团体赛、亲子赛、慈善赛等，甚至可结合经济推广，带动整体城市经济。

杨永杰指出，目前渣打马拉松赛道坡道较多，令追求速度的顶级跑手却步。若要提升赛事水平，必须先改善赛道条件。海滨路段相对平坦，兼具城市文化与特色，是香港的独特优势；维港两岸更是宝贵的资产，可为马拉松升级转型提供有利条件。

他补充，现时海滨长廊的长度尚不足够，港岛段约13公里，九龙段仅9公里。预计到2028年，维港两岸海滨长廊总长将延长至34公里。赛事若分两日举行，其中一日的全马或半马赛事可安排于海滨长廊进行，其他赛事则可选择不同路线，如此既能提升赛道质量，亦可扩大名额，达至相辅相成的效果。

可考虑推出机票连活动套票

被问及应朝向嘉年华模式还是专业赛事方向发展，杨永杰强调两者并无矛盾，只要将赛事扩展至两天，即可兼顾两方面目标：其中一天可著重提升赛事专业水平，优化赛道以吸引国际跑手，迈向世界马拉松大满贯赛事；另一天则可聚焦同乐，结合嘉年华活动与盛事经济。

他认为，首要增加参赛名额，并可参考台北马拉松的做法，与赞助商合作推出两至三日的机票与活动套票。

香港专业教育学院酒店及旅游系系主任黄家荣在同一节目中表示，目前讨论焦点在于提升赛事水平，以及推动体育结合旅游。他提到，若将海滨长廊纳入赛道，必须确保赛道足够宽敞，例如东区走廊部分路段较为狭窄，需审慎考虑是否适合。

至于体育结合旅游，黄家荣指出，现时香港马拉松主要透过抽签分配名额，海外跑手若愿意付出较高费用，可透过旅行社购买套票参赛，此举对旅游业大有助益，但香港在这方面仍有发展空间。他建议，可考虑推出包含酒店、旅游活动及参赛名额的套票，亦可考虑以嘉年华形式举办相关活动。

对于应以嘉年华还是专业赛事为发展方向，黄家荣同样认为，若两者可并存，必须分两天进行，好处是可容纳更多参与者，且活动焦点更为清晰集中。

