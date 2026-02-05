Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜独立委员会指示会议今日举行 律政司、廉署等派员出席 数十人到场旁听

更新时间：09:39 2026-02-05 HKT
发布时间：09:39 2026-02-05 HKT

大埔宏福苑火灾造成百多人死亡，引起社会高度关注。大埔宏福苑火灾独立委员会今日（5日）上午在中环爱丁堡广场展城馆举行指示会议。今次指示会议开放予公众人士旁听。《星岛》记者早上到现场观察，目前最少有35名人士到场旁听。

根据今次会议的座位表，今次会议除了委员会主席陆启康、委员陈健波及欧阳伯权及独立委员会代表律师外，亦有三名政府代表大律师，包括陆栩然、孙靖干、刘逸冲、两名市建局代表大律师冯天荣、阮文耀、两名置邦物业管理有限公司代表大律师，以及两名代表黄侠然的代表律师。另外，律政司、竞争事务委员会、廉政公署亦有派员出席。

委员会早前分别委任资深大律师杜淦堃、大律师李澍桓、俞匡庭、李俊轩、冯天荣、张天风，为代表大律师，另外亦委任罗文锦律师楼为代表律师。

