启德Chef's Cuts爆食物中毒 6人用餐后腹痛、屙呕兼发烧 均曾进食生蚝

社会
更新时间：20:53 2026-02-04 HKT
发布时间：20:53 2026-02-04 HKT

衞生署衞生防护中心今日（4日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及6人。受影响的两男四女年龄介乎29岁至35岁。他们于1月30日在九龙启德协调道2号AIRSIDE二楼201号铺Chef's Cuts晚膳后，约11至37小时先后出现腹泻、腹痛、呕吐、恶心和发烧等病征。其中一名受影响人士已求医，无须入院。全部受影响人士现时情况稳定。

受影响人士于有关食肆进食的共同食物为生蚝

初步调查显示，受影响人士于上述食肆进食的共同食物为生蚝。食物环境衞生署人员（包括食物安全中心和环境衞生部人员）已到涉事餐厅调查，检视食物处理流程和衞生，并抽取食物样本作化验。食物安全中心现场调查发现受影响人士可能进食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即时指示有关餐厅暂停供应涉事食物、清洁消毒处所，及向餐厅员工提供食物安全和环境衞生教育。

衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。

