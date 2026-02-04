Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

脑膜炎双球菌︱64岁长期病患汉双脚小腿红肿、疼痛兼发烧 今年首宗

社会
衞生署衞生防护中心今日（4日）正调查一宗侵入性脑膜炎双球菌感染个案，涉及一名有长期病患的64岁男子，他于1月26日发现双腿小腿位置出现皮肤红肿及疼痛，翌日发烧，同日到私家医院求诊，需留院治疗。他的血液样本经化验后，证实对脑膜炎双球菌呈阳性反应，临床诊断为脑膜炎双球菌血症。病人现时情况稳定。

病人潜伏期无外游  家居接触者无病征

初步调查显示，病人潜伏期内没有外游，他的家居接触者至今没有出现病征，并已获发预防性药物。中心的调查仍然进行中。

侵入性脑膜炎双球菌感染是法定须呈报传染病。中心今年至今录得一宗个案，而去年全年共录得11宗个案。

脑膜炎双球菌感染是由脑膜炎双球菌所引起，主要经由直接接触带菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而传播。当细菌入侵血液（脑膜炎双球菌血症）或包围脑部及脊髓的内膜（流行性脑膜炎）时，可引致严重病症。脑膜炎双球菌血症的病征包括突发性发烧、剧烈头痛、皮肤出现瘀斑及休克，严重者甚至会致命。流行性脑膜炎的病征包括发高烧、剧烈头痛、颈部僵硬及嗜睡，亦会有呕吐、畏光或皮疹等情况出现，若情况严重更可造成脑部损害或死亡。

