涉非法向同袍借贷14万元 高级督察自辩称怀疑患癌兼因父亲跌伤才借款 重申有能力还款

社会
更新时间：17:20 2026-02-04 HKT
发布时间：17:20 2026-02-04 HKT

44岁高级督察涉向同级同袍讹称遭银行要求即时偿还按揭贷款，诈骗对方贷款13万元，另向下属警员表示家人患病须做手术，向他借贷1万元。涉案高级督察被廉署控告欺诈及订明人员接受利益罪，他今于观塘裁判法院出庭自辩，称向同袍借款时，有表明物业业权与自己无关，又指因父亲跌倒及怀疑自己患癌，或须施手术而向下属借款，而自己案发时月入12万元，绝对有能力还款。案明续审。

担心迟交房贷遭银行要求即时还款

被告邓俊豪，被控于2023年11月12日至11月20日期间，在香港藉作欺骗，即向郭俊希讹称某银行要求他即时偿还按揭贷款，并意图诈骗而诱使郭俊希给予13万元的贷款；及于2024年1月7日，身为订明人员、即警务处高级督察，未得行政长官一般或特别许可而从警员黄荣立获得1万元的贷款。

被告今被裁定两项控罪表证成立，他出庭辩称向郭俊希借款13万时，有表明所住物业的业权与自己无关，而他只是担心迟交房贷会遭银行要求即时还款，所以才向郭借款。

此外，郭称被告在2024年1月仅还款5万元，被告当时表示因家人要做手术而未能还余下的8万元；黄荣立则称被告同年1月7日称家人要做手术，而向黄借钱。

父亲跌伤加上怀疑自己患癌而借钱

被告今展示母亲在2024年1月发送给他的一张相片，指相片显示父亲受伤，称当时父亲跌倒及伤势严重，故他考虑到父亲可能需要做手术，但因父亲为人守旧及认为可以自行痊愈，故拒绝入院治疗。被告又称，当时亦因本身的痔疮问题，加上与父亲意见不合而影响情绪，有严重大便出血问题，因而怀疑自己患癌，但他出于尴尬而没有向黄说明患癌疑虑。

被告另展示今年1月的入息证明，显示他的基本月薪约为9.9万元及有2万元的房屋津贴，若非因停职而须扣减约3万元资金，其案发时月入约为12万元。被告重申绝对有能力还款给郭和黄，但因本案而停职后，他为了避嫌才没有向2人还款。

案件编号：KTCC2545/2024 
法庭记者：王仁昌

