迷策略率本港藏家团赴美 与网红Logan Paul开箱极罕藏卡 见证全球最贵宝可梦卡拍卖 市场预估成交价逾7000万元

国际知名拍卖平台 Goldin 将于香港时间2月16日联同全球顶级网红兼资深收藏家 Logan Paul，举办史上最受注目的宝可梦藏卡盛事。「MemeStrategy 迷策略」将率领首个香港藏家团远赴美国 Goldin 总部，与 Logan Paul 及 Goldin 创办人 Ken Goldin 开箱极罕有的1999年宝可梦藏卡，并一同现场见证全球最贵PSA 10「比卡超插画家（Pikachu Illustrator）」藏卡的拍卖，市场预估成交价将突破7,000万港元。

一同参与盛事的迷策略行政总裁陈展程表示，宝可梦藏卡不单是童年回忆载体，已演化为具国际认可的文化资产，兼备增值潜力与高流通性，今次率领一众香港藏家，参与 Goldin 及 Logan Paul 举办的盛事，开箱之余见证最贵藏卡拍卖，是希望与全球顶尖藏家建立联系、互相交流，推动香港卡界业务走向国际。

此次参与 Goldin 及 Logan Paul 联袂举办的全球级盛事，不仅彰显迷策略对收藏品资产化趋势的前瞻布局，更为香港藏家搭建直通国际顶级市场的桥梁，推动本地收藏文化与全球资本对话。

国际知名拍卖平台 Goldin 将于香港时间2月16日联同全球顶级网红兼资深收藏家 Logan Paul，举办史上最受注目的宝可梦藏卡盛事。

首支香港团队参与 开箱极罕宝可梦藏卡

是次开箱所用之1999年宝可梦首版基础扩充包游戏卡（1st Edition Base Set Booster Box）属顶级收藏品，盒内36包补充包早前经 Goldin 平台分拆拍卖，总成交额达138.7万美元，单包成交价介乎3.3万至4.5万美元，堪称宝可梦收藏史上最具话题性之开箱盛事之一。活动全程将于 Logan Paul 官方 YouTube 频道及 Goldin 旗下多个官方平台同步直播，买家可即时见证其所购首版基础扩充包游戏卡由 Logan Paul 亲手拆封之历史时刻。

为提升藏品历史价值，本次开箱所得之全部藏卡将即场送交权威鉴定机构 PSA 进行评级；凡获评 PSA 10 之藏卡，更将特别加注「Logan Paul Break」纪念标记以认证其独特性，为未来在二级市场流通提供清晰的溯源基础。业界预期，若开出初代喷火龙、暴鲤龙或妙蛙花等稀有藏卡并获高分评级，单卡价值有望突破六位数，甚至七位数美元，令每包开箱皆成打破市场纪录之关键时刻。

全球最贵宝可梦藏卡拍卖 见证历史时刻

同场焦点为 Logan Paul 持有之「比卡超插画家」PSA 10 藏卡拍卖。该卡被公认为全球宝可梦藏卡金字塔顶端藏品，亦是目前全球唯一已知获评 PSA Gem Mint 10 级别的藏卡。Logan Paul 于2022年以约527.5万美元（约4,115.5万港元）购入该卡，刷新当时的健力氏世界纪录，成为「史上最昂贵宝可梦藏卡」。自今年1月开放竞投以来，累计出价已超越原购入价，进入数百万美元竞逐阶段，市场关注度持续升温。

现时在 Goldin 上，连同买家佣金，该藏卡最新叫价高达632.4万美元（约4,932.72万港元）。国际权威预测市场平台 Polymarket 上，亦有预测此次拍卖的结果，截至香港时间2月3日18时30分，有86%预测最终成交价将超过700万美元（约5,460万港元），74%预测超过800万美元（约6,240万港元）， 56%预测超过1,000万美元（约7,800万港元），甚至有3%预测可达2,000万 美元（约1.56亿港元）。

「MemeStrategy 迷策略」团队将在现场见证此历史时刻。拍卖将于香港时间2月16日（星期一）11时进入结标阶段，并设有延长竞标机制，标前30分钟内如有新出价，系统将自动延长竞标时段，直至无新增出价为止；此机制势必于全球直播中掀起多轮竞投高潮。

Netflix 纪录片系列《King of Collectibles: The Goldin Touch》详细呈现了有关 Goldin 的收藏故事，并向全球观众揭示顶级藏品背后的交易艺术与文化价值。

全球藏卡市场持续发展 成受欢迎的另类投资资产

全球藏卡市场持续蓬勃发展，2024年市场规模达158亿美元，预计2030年可达235亿美元。据《华尔街日报》引用 Card Ladder 的数据显示，宝可梦藏卡自2004年至今的价值累计飙升3,821%，远超同期标普500指数483%的涨幅。 藏卡已从兴趣爱好跃升为具投资价值的另类资产类别。

迷策略致力于深耕文化藏品市场，并以收藏卡为切入点。公司于2025年9月收购知名藏卡品牌 Grade10，并因应市场对于藏卡保障及更佳保存条件的需求日益增加，于今年1月与国际顶尖艺术品运输与保管机构Crown Fine Art合作， 推出专为收藏家及卡商设计的高级藏卡保管服务「Grade10 保管库」，入库的藏卡会于 Solana 区块链上的实体资产代币化（RWA）系统作记录，为藏卡提供资讯透明、可追溯及不可篡改的数字化认证。

直播活动详情

内容：迷策略与Logan Paul开箱1999年宝可梦首版基础扩充包游戏卡，以及Logan Paul「比卡超插画家」PSA 10 藏卡于Goldin结标，直击全球最具价值宝可梦卡刷新纪录

日期： 香港时间2026年2月16日（星期一）

时间： 香港时间10时开始；Logan Paul「比卡超插画家」PSA 10 藏卡将于香港时间11时进入结标阶段

地点： Goldin 总部（美国新泽西州伦尼米德）

直播平台： Logan Paul 官方 YouTube 频道、Goldin 官方网站及社媒平台