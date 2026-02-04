涉藉「身体检查」性侵12岁继女 42岁经纪企图强奸罪脱 非礼等3罪成候惩

42岁男殡仪经纪涉多次藉「身体检查」为名，趁12岁继女洗澡期间3度非礼，检查继女下体有否洗干净，更疑把润滑剂挤到继女下体，企图强奸继女。被告否认企图强奸及非礼等4罪，案件完成十日审讯，5男2女陪审团今退庭商议4小时后，一致裁定一项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵⾏为罪及两项非礼罪共3罪罪成，另一致裁定企图强奸罪脱。特委法官郭栋明将案押后至2月25日求情及判刑，以待索取女事主X的创伤报告 ，期间被告需还押监房看管。

X称遭被告以检查下体为由指插阴道

男被告C.C.P.被控于一项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵⾏为罪、两项非礼罪及一项企图强奸罪，四罪均发生于2021年9⽉至2023年8⽉期间，地点为被告与女事主同住的天水围住所。

控辩双方承认事实指，现年17岁的女事主X于2008年4月在香港出生。X的生母于2021年起与被告交往并同居，至2023年正式与被告结婚。警方接报后上门以非礼及企图强奸罪拘捕被告，并检取润滑剂作为证物。

X在录影会面纪录中忆述，她多次在洗澡期间遭被告闯入浴室拉开浴帘，被告表明X的生母要求他监督X「冲凉」，故需与她共浴。她完成洗澡后拿不到睡衣，被告指X的睡衣放在父母房中，被告蹲下并声称要检查X下体是否清洁，以手指插入X阴道，令X感到疼痛，惟被告则称「系痛啲但都要检查」。

指感觉被告「下体想插入嚟我个窿度」

X又指她曾有一次洗澡时，被告再度闯入浴室与他共浴，X为了找睡衣又进入父母房中，她感到有异物触碰到其阴道口 ，认为「叔叔下体想插入嚟我个窿度」，她感觉到「有嘢唧左入我下体」，感觉冰凉，其后又感到有东西「好热」。X向被告称「好痛」，被告便指「唔搞住」，但被告反复重复行为，X感受到有液体碰到其下体。被告拿纸巾抹干净X下体，并声称「检查完毕」。X指被告此后已没有再对她做出此类猥亵行为，惟X曾因事件而寻求心理医生协助。

X被辩方盘问时，承认她与被告在生活上有磨擦，被告经常投诉X有体味，辩方问她是否个人清洁护理时不认真才有体味，她回应指「唔系，我唔系好知道」。X确认被告2023年曾在屋内安装闭路电视机，远端观看猫只及子女。辩方指X与被告经常争吵，被告曾指若X继续「过度打机」，会「叫你呀妈连手机都收埋你，免得大家多拗撬，你唔钟意嘅，就自己搬出去住」，X指被告常向她说「咁叻自己搬出去住」，但不确定是否在案发时段也曾这样说。当辩方指称涉案4件非礼或企图强奸事件，根本全是无中生有，X则带哭腔地回答：「唔系」。

案件编号：HCCC182/2025

法庭记者：刘晓曦