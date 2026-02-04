参与荃湾非法集结 26岁青年重审后非法集结及违反《禁蒙面法》罪成 判囚12周

26岁男子2019年11月在荃湾参与非法集结，并于期间配戴面罩，因而被控非法集结及违反《禁蒙面法》共两罪。他于2021年审讯后罪脱，惟律政司上诉得直，发还重审后他被裁定两罪成立。裁判官刘淑娴今判刑时，指案发时约有200人非法集结及堵路，但没有暴力行为或针对高风险建筑，被告亦非主导角色，加上他由罪脱变为监禁，当中承受压力，酌情减刑后判囚12周。

重审后被定罪年过21失劳教中心判刑选项

被告为26岁叶泽深，他被控1项参与非法集结罪及1项在身处非法集结时使用蒙面物品罪，指他于2019年11月12日在荃湾沙咀道近大河道及禾笛街参与非法集结，及身处非法集结时使用相当可能阻止识辨身份的蒙面物品，即一个面罩；同案被告陈皆桥亦被控相同罪名，经审讯后罪脱。

辩方今求情时，提到被告事后有所反思，承诺日后奉公守法，而他亦对感化官坦白曾因生意决定错误而破产，也曾因压力服食大麻，但承诺日后不再接触这些危险药物。

辩方另提出案件存在延误，但刘官指被告在律政司上诉得直后，曾再就此上诉至终审法院，某程度上被告有份造成延误。辩方同意，但指被告如果原审时裁定罪成，当时年仅21岁的被告仍有劳教中心等其他判刑选项，望法庭酌情减刑。

官判刑指非主导角色且重审后定罪承受压力

刘官判刑时，提到被告过去无案底，背景报告透露被告曾在财务公司任职经纪，但因借款30至40万投资虚拟货币失利而破产，后来从事舞台灯光工作。

刘官指，案发当日约有200人非法集结，并以杂物堵路及与警方对峙，但无证据显示集结人群有暴力行为，而非法集结时长约46分钟，警方曾举蓝旗警告及发射3至4枚催泪弹驱散人群，惟示威者对抗程度相对不激烈，亦非针对任何高风险建筑、公共机关或造成财物损失。

刘官指，被告被捕时，他身上被发现索带，但没有攻击性物品，他并非主导角色，而是便利、协助、推动其他人参与集结或自己参与集结。考虑到被告曾被判罪脱，但重审后罪成及面临监禁，刘官接纳被告在4年来承受压力而酌情减刑，但因被告有份造成案件延误，故不就案件延误再额外减刑，最终就两罪判处被告入狱12周。

案件编号：WKCC2319/2020

法庭记者：王仁昌