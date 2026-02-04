城大男生认摸两男下体称因「一时好色」 官指：无变态倾向及行为 监禁2周兼罚款$2000

22岁大学生去年10月在城市大学及又一城的扶手电梯上，触摸两名男子的下体，其后被捕于警诫下称「我一时好色，触摸那个男人的下体」。涉案学生早前承认两项非礼罪，余下不遵从要求出示身分证明以供查阅罪则获撤控，今早在西九龙裁判法院接受判刑。主任裁判官苏文隆判刑时指，心理报告显示他没有变态倾向及行为，偷袭两名事主的时间短暂，事主亦没有受伤，终判处他罚款2千元及监禁2星期。

求情称坦白认罪冀念年轻获轻判

辩方求请指，尽管报告内容不算十分理想，惟被告坦白认罪，有隔著衣物触碰两名事主，年纪尚轻，望法庭轻判。

被告余骥尧，报称城大学生，承认两项猥亵侵犯罪。控罪指余于2025年10月29日，在香港城市大学杨建文学术楼4楼蒋丽莉演讲厅外猥亵侵犯男子X；及同年10月30日，在又一城的扶手电梯猥亵侵犯男子Y。

两事主同日先后遭被告突袭摸下体

案情指，19岁男事主X是香港城市大学的学生，与被告互不相识。去年10月29日晚上6时许，X在杨建文学术楼4楼蒋丽莉演讲厅外的走廊用餐时，被告突然靠近X，并触摸了X的下体一次，令X感到震惊，未能立刻与被告对峙，被告随后逃离现场。

约10分钟后，被告前往又一城，22岁男事主Y与被告互不相识，但Y在又一城搭扶手电梯时，被告突然靠近Y的身后，并触摸Y的下体一次，被告及后逃走。警方翻查闭路电视后，在同年10月30日拘捕被告，在普通话翻译协助下，于警诫下指「我一时好色，触摸那个男人的下体」。

案件编号：WKCC4888/2025

法庭记者：黄巧儿