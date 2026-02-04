14岁女童Boxing Day拒交往要求遭强奸 男友友人同被袭 两青少年认3罪候判

14岁女童3年前Boxing Day拒绝17岁无业男子的表白，其后被带到时钟酒店房间强行性交，她逃离现场后遭目睹她拥抱男朋友，无业男与14岁男友人遂上前质问并殴打其男朋友及男性朋友，其男朋友一度被打至昏迷倒地。两人今在高等法院承认强奸、普通袭击及有意图伤人罪，法官谭耀豪将案押后至2月25日判刑，期间为他们索取教导所、劳教中心、青少年罪犯评估专案小组及背景报告，另特别表明他们很大可能会判监。

X拒陈交往要求后被带往酒店强奸

两名男被告依次为L.Z.X.及陈栢乐。陈栢乐被控于2023年12月26日在旺角上海街512号东方酒店强奸14岁女童X；L.Z.X被控于同日在上海街袭击何姓男子；L.Z.X.及陈栢乐被控于2023年12月26日及27日有意图而对卫姓男子造成身体伤害。

本案案情指，14岁女童X在案发前数月，透过朋友认识L.Z.X.及陈栢乐等人，2023年12月26日晚上X与女性朋友在旺角消遣时，遇上陈栢乐与其一群朋友，结伴前往某大厦天台聊天及吸烟，X的女性朋友先行离去，陈栢乐一行人建议前往时钟酒店继续聊天。陈栢乐于途中一直拖X手，要求X成为其女朋友，但X拒绝。X尝试抽手，但陈仍然紧握不放。

陈栢乐与X先行前往旺角东方酒店，L.Z.X.等朋友其后跟随而上，陈在L.Z.X.等人面前，把X拉至床前，并在被窝内拥抱及亲吻她。当陈开始脱去X的裤子时，X说不，但陈则说：「你觉得你走到？」，陈随即脱去X的裤子。X表示她当时不断表示拒绝，但因听闻陈「好恶」又怕被殴打，而不敢离开酒店房间。

男友遭陈拳打脚踢昏迷倒地

陈戴上安全套后把阳具插入X的阴道，与X进行约5分钟性交，期间X不断挣扎，并透过手机向契哥发送讯息求助，表明她不愿意与陈发生性行为。陈其后除下安全套，与X进行无套性交，X持续挣扎并闪避，直至职员敲门称够钟交房时，陈遂停止性交，X亦趁机跑走。

X在时钟酒店楼下看到何姓男性朋友及卫姓男朋友，陈栢乐目睹X拥抱其男朋友后，质问卫是谁，卫指他是X的男朋友，L.Z.X.及陈栢乐便多次拳打卫头部，何欲阻止他们打斗却反被L.Z.X.三度拳打腹部及推撞右胸，令何失平衡撞向商舖铁闸。陈以右臂箍住卫的颈部，强行把卫带往附近公园继续对卫拳打脚踢。

L.Z.X.及陈栢乐强行把卫的头部撞向金属栏杆，拳打脚踢至卫俯卧在地并失去知觉。何到场并要求L.Z.X.及陈栢乐停手，否则卫可能会被他们打死，两人停止袭击并离开。X期间到地铁站会合其他朋友，带他们到公园拯救男朋友，其后何报警。何、卫两人被送往广华医院急症室，卫的头脸眼嘴均受伤，同日出院。医生发现X的私处并无损伤，但法证报告指X的短裤、内裤、外阴部位均检出有陈的精斑。

陈认与未成年X性交但称无强奸

L.Z.X.于2023年12月28日到旺角警署自首，他在警诫下称：「我有份打𠮶两条仔，我无其他嘢讲」，陈栢乐在2024年1月17日被捕，他在警诫下称：「我知佢未够秤，我系有X佢但我无强奸佢」，他在录影会面中谈及X自行脱下裤子与他性交，全程未有反抗。

辩方求情时指，现年16岁的L.Z.X.在本案主动自首，坦诚承认他曾殴打何卫两人，他在2024年12月28日完成劳教中心的刑期；现年19岁的陈栢乐则有13项案底，包括与16岁以下女童非法性交、有意图伤人等，现正在教导所服刑中，仍未知何时完成服刑。辩方另指陈栢乐患过度活跃症，曾在2022年到玛嘉烈医院求医。

案件编号：HCCC165/2025

法庭记者：刘晓曦