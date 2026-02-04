检讨寄养家庭替假机制？劳福局：「寄养服务津贴」会发放予替假服务家庭

近年寄养家庭数目持续减少，令有需要的儿童难以获得配对。身兼社联主席的选委界立法会议员管浩鸣今日（4日）在立法会大会上提出口头质询，询问会否考虑检讨寄养家庭的替假机制。劳工及福利局局长孙玉菡表示，如寄养家长请假而无法照顾寄养儿童，该名儿童会获安排到其他寄养家庭，寄养服务津贴会发放予提供替假服务照顾该名儿童的寄养家庭。

定期会向寄养家长发放服务津贴和奖励金

孙玉菡表示，社署定期向寄养家长发放服务津贴和奖励金，包括「寄养儿童生活津贴」及「寄养家长服务奖励金」，同时向照顾有特殊需要或6岁以下儿童的寄养家庭提供额外奖励金。当儿童获安排入住寄养家庭，该寄养家长亦会获发一次性初次入住津贴。有关津贴和奖励金每年均会按综合消费物价指数调整。

他又指，若寄养儿童经个案社工安排暂时离开寄养家庭回家留宿度假，「寄养家长服务奖励金」及「额外奖励金」均会继续如常发放予寄养家长而不会扣减，「寄养儿童生活津贴」则会按儿童暂时离开寄养家庭的日数相应扣减。他续指，如寄养家长请假而无法照顾寄养儿童，该名儿童会获安排到其他寄养家庭。期间，寄养服务津贴会发放予提供替假服务照顾该名儿童的寄养家庭。

管浩鸣询问会否考虑检讨寄养家庭的替假机制。资料图片

孙玉菡表示，寄养服务津贴会发放予提供替假服务照顾该名儿童的寄养家庭。资料图片

登记成为寄养家庭数目已增至1112个

孙玉菡指，政府于2024年4月起调高寄养家长服务奖励金。普通照顾奖励金由每月约5,000元增加至约11,000元，紧急照顾奖励金由每月约6,600元增加至约13,000元。而登记成为寄养家庭的数目已由2023至24年度的978个，增加至2025至26年度，截至2025年底的1,112个，升幅约14%。而社署定期举行「寄养家庭服务奖颁奖典礼」，表扬寄养家庭对寄养儿童的付出和贡献，鼓励更多有心人加入寄养服务。

管浩鸣追问现时申请程序繁琐复杂，政府有否新方法，鼓励更多人愿意加入寄养服务。孙玉菡表示，寄养家长并不容易，需有爱心，当局留意到不少寄养家长年纪渐大，故政府在2024年重大决定，提升寄养家长服务奖励金，希望通过一系列举措让市民重视和认同寄养家庭，及吸引有志人士放下担忧加入服务，借此保持寄养家庭数目。他续指，寄养家庭数目有增长，2024年到2025年间，有229个家庭加入寄养服务，对此政府感到鼓舞，多谢相关家庭支持。

至于政府可否尝试向单身人士提供训练及便利，孙玉菡表示政府有新做法，在2024年提出推行「1+1」组合形式招募寄养家庭，即家长及其亲友一同申请。措施推行至今不足两年，已经有11个「1+1」组合 ，在措施起步阶段都要稳妥推进，随著有愈来愈多实践经验后，可以继续用好「1+1」政策，让不一定是二人已婚的家庭，都有机会成为寄养家长。

记者：李健威