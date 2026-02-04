支联会颠覆案│控方完成举证 辩方指出支联会五大纲领三十年不变

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪。控方今于西九龙法院传召禁止2020年晚会的警司，辩方藉盘问指出辩方案情，支联会五大纲领自1989年以降不变，尾两项旨在「提出解决政策上面错误嘅方法」，被告李卓人作供时亦将谈及相关史实。控方举证完毕，《香港国安法》指定法官李运腾指示控辩双方存档书面陈词，押后至下月9日续审，届时将处理共谋者原则及中段陈词。

警方2020年基于疫情等因素禁止维园集会

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事，在多名惩教人员看管下坐于讼辩席上。

控方今传召警务处行动部警司周咏仪供辩方盘问，周咏仪交代自1998年入职，2020年4月至6月期间考虑支联会维园晚会申请，最终于6月1日发出反对通知书禁止集会，理由有四：限聚令、新冠疫情、专家建议市民减少社交接触，以及施加任何条件都无助维持公众秩序和安全，保障他人权利和自由。周咏仪同意禁止集会无关支联会五大纲领，惟关乎公共卫生安全，「都系国家安全关注嘅一部份」。

接载被告的囚车。苏正谦摄

巿民排队进入法院旁听。苏正谦摄

邹幸彤。

周咏仪盘问下表示知道支联会自1989年起，直到2019年举办了30届晚会，自1995年相关规例生效后，一直获警方发出不反对通知书，由警方维持秩序。

辩方欲播1995年维园晚会片段

沈士文欲播映1995年支联会晚会等片段。控方黎嘉谊指相关片段均属同意事实一部份，且均于2018年修宪前发生，可以誊本代替处理。沈士文回应指重点是支联会五大纲领自1989年以降从未变更，被告李卓人作供时亦将谈及。李官根据控方立场，指出「2018年系一个分水岭」，有些事情不可再从事，2020年《香港国安法》实施后「更加唔做得」。

沈士文略过片段，向周咏仪提议支联会晚会从来都以五大纲领为主题，从未主张终结中国共产党领导，主张五大纲领其中之一并不等同推翻中国共产党领导或政权机关，周咏仪一律回应指没有意见。沈士文最后指五大纲领均旨在行使香港受保障的基本人权，周咏仪答「冇」。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

案件编号：HCCC155/2022

法庭记者：陈子豪