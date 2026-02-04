宏福苑大火｜韩红基金会捐款 每户发放5000元「春节心意金」 遇难者家属获10万元慰问金

政务司副司长卓永兴，今日（2月4日）联同民政及青年事务局局长麦美娟，携同贺年福袋到香港仔渔映楼，探望一对现居于此的宏福苑年长夫妇，送上关怀和新春祝福。他又透露，韩红基金会捐款向每户宏福苑居民发放5000元「春节心意金」。

宏福苑大火｜心意金透过「一户一社工」发放 农历新年前到账

卓永兴指，获探望的夫妇已搬到渔映楼一个多月，感觉环境舒适、生活配套齐全，已渐渐适应新环境。他们亦很关心长远的住宿安排，卓永兴已表明政府高度重视有关工作，财政司副司长领导的应急住宿安排工作组正密锣紧鼓处理这事，尽量为业主提供更多不同居住选择，兼顾情、理、法，以最大努力协助受影响家庭尽早重建家园。

结束探访前，他又向户住夫妇带来消息：宏福苑每户会获发放5千元春节心意金，庆贺新春，心意金会通过「一户一社工」机制发放，在农历新年前到账。

宏福苑火灾导致大批居民流离失所。

韩红基金会发放援助 预算开支约2,660万元

他提到，较早前北京韩红爱心慈善基金会提出希望向「大埔宏福苑援助基金」作出特定用途捐款。经与特区政府商讨及由我领导的大埔宏福苑援助基金督导委员会同意，该笔捐款将用以推出两项新援助，支援受大火影响的居民。详情如下：

一、向大埔宏福苑火灾168名遇难者（包括身故的住户、外佣、访客及在大火期间于宏福苑内工作的人士）的家属提供10万元慰问金，帮助他们度过这段困难时期，重建生活。

二、向大埔宏福苑全部8座楼宇的业主或其家人发放每户一次性5,000元的春节心意金，向他们送上节日祝福。

卓永兴透露，上述两项援助的预算开支约为2,660万元，全数由北京韩红爱心慈善基金会捐款承担，由今日（2月4日）起通过「一户一社工」的机制陆续发放。

卓永兴指，大火至今已有两个多月，各界仍有持续捐献，尽显人间有爱。他衷心感谢海内外朋友与香港社会各界的慷慨捐输，为灾后重建及社会复原贡献重要力量和能量。「目前，大埔宏福苑援助基金的总额已达到46亿元，此前已推出11项援助，财政承担额约为12亿元。我们会继续与受灾居民同心同行，努力让他们早日走出大火的阴霾，重回生活正轨。」