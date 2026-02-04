大埔林村许愿节2026︱年初一至十五举行 展出1:1马匹模型供体验「拉头马」（附交通及开放时间）

「香港许愿节2026」将于2月17日（大年初一）至3月3日（正月十五）在大埔林村许愿广场举行。2月18日（大年初二）至22日（大年初六）设立「许愿夜市」，期间开放时间延长2小时至晚上9时。

市集续举办新春市集有歌手助庆

今年大会继续举办新春市集，共设48个干货摊位，美食广场16个摊位，8个游戏摊位，并邀请《中年好声音》歌手李金凯、颜志恒、沈宗贤到场表演助庆，并举办「林村好声音」活动，没有年龄限制，市民游客可大展歌喉。活动设有奖品和奖金，由专业老师和音乐人担任评判，评分标准不会太苛刻。

此外，马会将借出两只1:1马匹模型，于场内展览，并增设凯旋门装置，供市民一尝「拉头马」滋味。世界短途马王嘉应高升巨形油画，亦会在大年初一揭幕，更有熊猫壁画加强版展示，画中添加榄球、帆船、乒乓球、单车、游泳等新元素。

大型心形装饰、灯笼阵供打卡

许愿节夜间会增加灯光效果，摆设灯笼和发光灯饰供市民打卡拍照，例如发光的许愿树、「年年有余」灯笼阵，以及许愿长廊的大型心形装饰等。大会亦收集过去多年摄影比赛中，关于节日的优秀作品，并于许愿长廊展出。

林村许愿广场更首次派出队伍，与亚积邦电力合作，参与大年初一《国泰新春国际汇演之夜》花车汇演，随行有30位龙虎武师舞动80呎长的金龙，及20位舞蹈员表演「许愿祥龙耀香江，环球共赏客家情」，并有10位歌手献唱香港许愿节主题曲「香江许愿长」。

许愿节花车以「光明与希望」为主题

林村许愿广场主席郑伦光表示，许愿节花车以「光明与希望」为主题，车上有发光许愿树、吉祥彩马、香港地标建筑装饰。该花车将在大年初二至正月十五在林村广场展出。

郑伦光表示，宝碟价格没有变动，亦会尽量将物价控制在与往年相若的水平，让更多市民能够消费得起。

他亦称，有很多人来到林村为宏福苑灾民抛宝牒许愿。去年许愿节整体人流接近30万，相信花车效应以及许多与马相关的元素、文创打卡点，都会吸引更多市民和游客。

增设63R专车来往太和火车站及林村

交通安排方面，九巴于大年初一至正月十五特别增设63R专车，来往太和火车站及林村，64K巴士亦会加密班次。大年初三亦安排特别线巴士，接载市民及游客由林村到马场。

「香港许愿节2026」开放时间：

年初二至初六（2月18日至22日）

开放时间：早上9时至晚上9时

年初一及初七至十五（2月17日、2月23日至3月3日）

开放时间：早上9时至晚上7时

记者、摄影：曹露尹