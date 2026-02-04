Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

无业汉涉庭上粗言骂裁判官并自称黑社会 被控向裁判官使用侮辱性言语两罪

社会
更新时间：12:38 2026-02-04 HKT
发布时间：12:38 2026-02-04 HKT

无业男子去年12月涉嫌就入屋犯法罪应讯时，在西九龙法院以不当用词侮辱主任裁判官苏文隆，并自称是三合会社团的成员，另被起诉向裁判官使用侮辱性言语两罪。案件今早在西九龙裁判法院首次提堂，辩方申请将案件押后至4月13日再讯，待向控方索取文件，获裁判官陈慧敏批准，另将入屋犯法案转介至区域法院审理，期间被告还押候讯。

28岁被告马浩锵，报称无业，被控向裁判官使用侮辱性言语或使用侮辱性言语以涉及裁判官，以及声称是三合会社团的成员共两罪。控罪指被告于2025年12月30日，在西九龙裁判法院第十四号庭在当值裁判官，即苏文隆，执行其裁判官职责时，向裁判官或在裁判官席前使用侮辱性的词句，或使用涉及裁判官的侮辱性词句；及在同日同地声称是三合会社团的成员。

案件编号：WKCC588/2026
本报记者

