「等钱使」任跑腿收电骗款项 18岁青年认串谋诈骗 还押至2.24判刑

18岁青年前年因「等钱使」连续7次当跑腿，到不同地方收取「猜猜我是谁」骗案骗款，每次索款由5万元到数十万元不等。青年今于区域法院承认一项串谋诈骗罪，案情指他透过用完即弃SIM卡收到骗徒来电后，按指示到场假扮受害人亲属的朋友收取骗款，收款后便转交予同伙，并删除相关通话纪录。区域法院暂委法官黄士翔押后判刑至2月24日，期间索取劳教中心及教导所报告，被告须还押候惩。

事主要求保安见证下交款吓退收款人

被告李俊杰，承认一项串谋诈骗罪，指他于2024年6月至7月在香港，与他人串谋诈骗任何人，即不诚实或虚假地表示受害人的儿子或亲属因事需要金钱，从而诱使受害人交出金钱。

案情指，7名事主于2024年7月分别收到不知名人士的来电，骗徒自称为事主的儿子，他因事而遭拘留需要现金保释或者需作出赔偿，向各事主索款5万元至50万元不等。事主们因担心儿子安危，及觉得声线相似而不虞有诈。其后骗徒再致电事主称，有人会到他们的住所附近收取款项，事主到达交收地点后收款人自称为事主儿子的朋友，收取骗款及后离开。事主向家人查询始揭发受骗。

在第6次骗案中，何姓男事主见到收款人后要求到住所大堂在保安见证下交款，保安提醒事主小心受骗，收款人随即离开未有收取骗款。

「等钱使」甘当跑腿7次上门收款

被告于2024年7月30日被捕，他在警诫下表示因「等钱使」，而按他人指使到不同地方收取电话骗案骗款。被告其后在警诫录影会面中指，于同年6月认识一名叫「Jacky」的人，被告表示「等钱使」故「Jacky」向他介绍工作。7月时被告收到不明人士来电，指示他到观塘、钻石山、黄大仙等地的屋邨收取电话骗案款项。指示者每隔几日会改变电话号码，另有人每隔4至5日向被告提供新的SIM卡以供联络，在电话号码变更后，被告会删除与指示者的通话纪录。

被告不知道每次收款的金额，收到后会按指示以支付宝转帐等方式转交骗款，指示者会每隔15分钟致电被告确保计划顺利。被告每次可获得骗款的一部份作为报酬，他承认在7宗骗案中担任收款人，合共获得报酬约7千元。

控方透露被告曾有一次出庭纪录，当中涉及一项串谋诈骗罪，该案案情指被告与他人诈骗自己的父亲，声称被告偷毒品后需赔偿20万元，被告因该案被判入劳教中心。

案件编号：DCCC938/2025

法庭记者：雷璟怡