27岁内地女涉洗黑钱160万元 准保释至3月讯

大埔宏福苑五级大火致逾无数家庭破碎，各界捐款救灾，却有骗徒冒认社福机构骗取捐款逾百万。27岁持双程证无业女子涉借出银行户口洗黑钱160万元而被控，早前被怀疑与火灾骗案相关，案件今于东区裁判法院再提讯。控方今澄清，案件与宏福苑大火无关，主任裁判官张志伟将案押后至3月4日再讯，以待辩方索取文件及提供法律意见，被告续准保释候讯。

控方澄清案件与宏福苑大火无关

女被告田丽今仍暂毋须答辩，控方今向法庭澄清，案件与宏福苑大火无关。控方另申请新增控罪及撤销被告保释，辩方则要求被告继续保释候讯。张官考虑双方陈词后，续准被告以15万元保释外出候讯，期间不得离港、须交出所有旅游证件、居于报称地址及每天到警署报到。

被告现被控3项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪，指她涉知道或有合理理由相信3个银行账户内共160万元的款项，全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

案件编号：ESCC3109/2025

法庭记者：王仁昌