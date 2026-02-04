狗只入食肆︱餐饮业指可带来新气象 议员倡适时检视 考虑扩充交通配套配合需求

政府拟修例容许狗只进入食肆，预计最快今年中批出首阶段最多1,000个「宠物友善」食店牌照。餐饮联业协会指出，有关措施可带来新商机；有立法会议员则认为，容许狗只进入食肆只是第一步，应适时检视执行情况，并研究日后是否扩充交通配套以配合需求。

香港餐饮联业协会会长黄家和今日（2月4日）在电台节目中表示，业界初步欢迎政府新措施，相信能开拓新商机。香港现有数十万市民饲养狗只，此次放宽规定，包括禁止狗只上餐桌、避免接触餐具及食物，以及须以不超过1.5米长的牵绳控制狗只，并由成人握持或系于固定物上等，均属合理，相信对其他食客不会造成明显滋扰。

规模较小食肆未必适合申请

黄家和指出，部分规模较小的食肆未必适合申请，因新措施未限制狗只数量，营运者需自行评估并顾及其他客人感受。获批准食肆须于入口当眼处张贴指定标示，让对狗只较为敏感的人士可自行选择是否光顾，相信能平衡狗主、餐厅与食客之间的关系，不易引发冲突。

他提到，香港现有近1.8万间食肆，首阶段仅推出500至1,000个「宠物友善」牌照，比例较低。政府此举属「先行一小步」，之后检视对餐厅及客人的影响并优化措施，做法可取。

有望为餐饮业带来新气象

被问到是否需划分区域分隔宠物顾客与一般顾客，黄家和认为应由营运者按实际情况决定，包括带狗顾客数量及餐厅面积等因素。他强调，此措施可形成新风气、带来新商机，进一步拓展宠物经济。

若食肆12个月内3次违反牌照条件，将被撤销批准，一年内不得再申请。黄家和表示，狗主与餐厅员工应建立良好沟通，并相信大多数狗主都是很有爱心及责任心，会妥善管束狗只，故不担心前线员工与顾客之间易生矛盾。措施设半年试行期，业界可提出意见以便优化，有望为餐饮业带来新气象。

需优化为餐厅添经营出路

渔农界立法会议员陈博智在同一节目中指出，此次是政府30年来首次「拆墙松绑」，回应业界诉求并平衡顾客需要，获批食肆须张贴标示让食客自由选择，首阶段安排整体合适。

被问到措施对推动宠物经济的影响，他表示初期措施仍需优化，相信此为宠物经济的试点，既能让顾客多一种选择，也可为餐厅增添经营出路，助力振兴经济。



然而他指，目前交通配套仍有限制，例如轻铁仅于星期六及公众假期准许携带动物，而「宠物巴士团」亦只行驶指定路线。陈博智认为，放宽狗只进入食肆只是第一步，应适时检视执行情况，期望未来能提供更多选择，特别是考虑扩展交通配套，以配合相关需求。

