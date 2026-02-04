Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多云 日间短暂时间有阳光 最高气温约21度

社会
更新时间：06:41 2026-02-04 HKT
发布时间：06:41 2026-02-04 HKT

一股偏东气流正影响广东沿岸。同时，一道云带覆盖该区。在上午五时，位于菲律宾以东之西北太平洋的热带低气压集结在马尼拉之东南偏东约1470公里，预料向西南偏西移动，时速约18公里，移向菲律宾中南部一带。

本港地区今日天气预测，大致多云，初时有一两阵微雨。早上清凉。日间短暂时间有阳光，最高气温约21度。吹和缓偏东风，初时风势清劲，离岸间中吹强风。

展望未来一两日较为潮湿，日间温暖。周末期间风势逐渐增强，气温显著下降，星期日及星期一最低气温在13度左右。

受偏东气流影响，今早广东沿岸仍然清凉。随著偏东气流缓和，未来一两日华南沿岸天气较为潮湿，日间温暖。预料一道冷锋会在星期六横过华南沿岸地区，周末期间该区风势逐渐增强，气温显著下降。受冷锋相关的东北季候风影响，下周初内陆地区早晚寒冷。此外，现时位于菲律宾以东之西北太平洋的热带气旋会在今明两日逐渐增强，并移向菲律宾中南部一带。

