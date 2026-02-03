尖沙咀「石墙道韩国餐厅」爆食物中毒 6人食生蚝及酱油蟹后屙呕发烧

衞生署衞生防护中心今日（3日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及6人，分别是两男四女，年龄介乎21至26岁。他们分别于1月28日及29日在九龙尖沙咀金巴利道27-33号永利大厦地下20，22号铺「石墙道韩国餐厅」晚膳后，约20至35小时先后出现腹泻、腹痛、呕吐、恶心和发烧等病征，其中5人已求医，均无需入院，所有人情况稳定。

受影响人士可能进食生食物引致食物中毒

初步调查显示，受影响人士于上述食肆进食的共同食物包括预先去壳生蚝和酱油蟹。衞生防护中心和食物环境衞生署人员已到涉事餐厅调查，检视食物处理流程和衞生，并抽取环境样本作化验。食物安全中心现场调查发现受影响人士可能进食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即时指示有关餐厅暂停供应涉事食物、清洁消毒处所，及向餐厅员工提供食物安全和环境衞生教育。

衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。

衞生防护中心呼吁市民保持个人、食物及环境衞生，预防经由食物传播的疾病。在外进食时，应注意以下要点：