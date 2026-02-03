尖沙咀「石墙道韩国餐厅」爆食物中毒 6人食生蚝及酱油蟹后屙呕发烧
更新时间：20:19 2026-02-03 HKT
发布时间：20:19 2026-02-03 HKT
发布时间：20:19 2026-02-03 HKT
衞生署衞生防护中心今日（3日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及6人，分别是两男四女，年龄介乎21至26岁。他们分别于1月28日及29日在九龙尖沙咀金巴利道27-33号永利大厦地下20，22号铺「石墙道韩国餐厅」晚膳后，约20至35小时先后出现腹泻、腹痛、呕吐、恶心和发烧等病征，其中5人已求医，均无需入院，所有人情况稳定。
受影响人士可能进食生食物引致食物中毒
初步调查显示，受影响人士于上述食肆进食的共同食物包括预先去壳生蚝和酱油蟹。衞生防护中心和食物环境衞生署人员已到涉事餐厅调查，检视食物处理流程和衞生，并抽取环境样本作化验。食物安全中心现场调查发现受影响人士可能进食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即时指示有关餐厅暂停供应涉事食物、清洁消毒处所，及向餐厅员工提供食物安全和环境衞生教育。
衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。
衞生防护中心呼吁市民保持个人、食物及环境衞生，预防经由食物传播的疾病。在外进食时，应注意以下要点：
- 避免进食生的海产；
- 小心选择冷盘，包括自助餐的刺身、寿司及生蚝；
- 如需制作以未经彻底煮熟的蛋为用料的菜式时，应选用经巴士德消毒的蛋、蛋制品或蛋粉；
- 光顾可靠及有牌照的食肆；
- 火锅或烧烤时，确保食物已彻底煮熟才进食；
- 在烹煮过程中，小心处理并要彻底分开生和熟的食物；
- 使用两套筷子及用具分开处理生及熟的食物；
- 不要光顾无牌食物档；
- 饮用经煮沸的水；
- 高危人士（包括免疫力较低的人、长者、孕妇及幼童）患食源性疾病的风险较高，故不应进食生或未经彻底煮熟的食物；
- 不要试图用盐、醋、酒及日本芥末杀菌，因为均没有杀菌效用；及
- 进食前及如厕后要洗手。
最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT