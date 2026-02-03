去年12月零售业销货额升6.6% 业界展望旅客带动销售 农历新年市道或有升幅

政府统计处发表最新零售业销货额数字，2025年12月的零售业总销货价值的临时估计为350亿元，按年上升6.6%；去年全年零售业总销货价值为3,805亿元，按年升1%；总销货数量则维持去年同期相若水平。零售管理协会主席谢邱安仪指，2024年12月销售表现偏弱，属低基数情况，故出现微升是延续稳定的势头，其中最显著的是电器及其他未分类耐用消费品类别，按年上升58.9%；其次是酒类饮品及烟草，以及珠宝首饰、钟表及名贵礼物，升幅分别为19.9%和14.3%，其余升幅均为单位数。

料农历新年零售市道同比有升幅

她解释，电器和珠宝首饰的强劲升幅是受新产品推出及金价上升带动；表现较差的类别最多只有低双位数跌幅，包括燃料和鞋类等，整体算平稳及向好，有升有跌，显示零售业回复至平稳状态。农历年市道方面，香港零售管理协会的会员调查显示，逾90%会员认为今年农历新年零售表现较去年有升幅或持平。除珠宝首饰类别预料有低双位数升幅外，大部分类别都预料有单位数升幅，而电器、食品店、眼镜等类别则预计持平，反映会员认为整体气氛有所改善。

财政预算案︱谢邱安仪推测未必会有消费券

展望2026年，谢邱安仪预测，今年上半年零售市道会持平，其中受游客数字带动的销售类别表现会较佳，包括化妆品、药物、个人护理和保健品等；至于珠宝则要视乎金价走势，「（金价上升）会鼓励市民买金，或令市民却步」。另一方面，谢邱安仪坦言零售业面对的挑战与去年相若，港人外游、北上消费和内地网购仍然持续影响本地消费，销售情况取决于个别公司能否成功转型。

《财政预算案》即将公布，她相信政府在目前库房状况下，未必愿意采纳意见推出消费券，但期望政府可透过购物储积分计划，推动港人留港消费，并主动吸引更多高消费过夜旅客来港，例如提高商品进入内地的免税额；另外，政府亦应推动零售业科技应用，以及优化补充劳工计划。