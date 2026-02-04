精彩全运回顾︱粤港澳携手共策盛事 承办全运谱香港体育新篇章

第十五届全国运动会（简称十五运会）和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（简称残特奥会），已于去年11月至12月顺利举行。本次赛事意义重大，既是香港首次参与承办全国性大型综合运动会，也是广东、香港和澳门三地首度共同协办的体育盛会。

2021年8月，国务院正式公布由广东、香港及澳门共同承办十五运会和残特奥会。同年9月，三地行政首长于陕西接过全运会会旗，标志着承办权的正式落实。

香港特区政府高度重视赛事筹备工作，早于2023年5月已成立「第十五届全国运动会香港特别行政区赛区筹备委员会」，由行政长官监督、政务司司长担任主席，负责高层次指导香港赛区的相关工作。其后，文化体育及旅游局于同年10月设立「全国运动会香港赛区统筹办公室」，全面推进十五运会和残特奥会的具体筹备事务。

2024年4月11日，十五运会组织委员会和残特奥会组织委员会成立大会在广州举行。会上正式公布了赛事的举行日期，以及粤港澳三地的项目分工安排。

香港承办了八个十五运会的竞赛项目，包括：篮球（男子22岁以下组）、场地自行车、击剑、高尔夫球、手球男子组、七人制橄榄球、铁人三项和沙滩排球，以及一个群众赛事活动──保龄球。残特奥会方面，香港则承办了四个竞赛项目──残奥项目硬地滚球、轮椅击剑、残奥乒乓球（TT11组）及特奥项目乒乓球，以及一个大众项目──轮椅舞蹈。