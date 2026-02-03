逾百间酒吧联乘《夜王》办竞饮大赛 冀增三成生意额 吸引市民留港消费

去年本港盛事浪接浪，随启德体育园开幕后更是越做越有，连带酒吧业界生意亦回暖。香港酒吧业协会主席钱隽永今日（3日）表示，业界于去年上半年经营环境严峻，需要业主减租才可继续营运，但踏入下半年后政府推动很多盛事，成功吸引大量旅客来港，使业界生意额回升。为了吸引更多市民农历年期间留港消费，该会联乘电影业界举办竞饮大赛，得奖者可获贺岁电影票一张，目标增加三成生意额。

他表示，2018年是酒吧业界的黄金时期，夜生活畅旺，中环、尖沙咀酒吧一张枱消费可以高达10万元，「不断开香槟，无缘无故又请他人饮酒，很快就饮完了」，但到现在有些较高级的夜场，每张枱最低消费约2万元，客人都只是付低消坐整晚，「以前不知有多少钱，现在毫无惊喜」。

酒吧业想办法招待内地年轻人

钱隽永认为，香港整体结构已改变，近年很多内地年轻人来港，形容这是一个「蓝海」，但香港生意人未有很好地将此「蓝海」变为生意，而酒吧业都要接受变化，港人北上消费，同时都有内地年轻人来港消费，故业界都在想办法，招待这批客人。

他强调，纵然政府盛事连连，但接下来的农历年是旅游旺季，酒吧业再陷入淡季，为了吸引更多市民留港消费，决定与贺岁电影《夜王》合作，在全港超过100间特色酒吧举办竞饮大赛「夜王贺岁杯争霸战」，于2月5日至28日，每逢周四、五、六的凌晨12时举行，每晚胜出者可获《夜王》电影门票1张，终极冠军更可与演员见面。

《夜王》导演吴炜伦：夜场生意是经济指标

《夜王》导演吴炜伦坦言，夜场生意是经济指标，始终社会经济好才会去夜场消费，而他自己住在尖沙咀，看到近期酒吧生意不错，认为市民经历了数年低潮后，心中都想「再行返上去」。

另外，被问到电影业寒冬，吴炜伦认为实际情况未必如此，若以去年来计，有几部电影票房超过7,000万，但都是海外电影，因此市场仍然存在，只是有无戏可吸引观众入场，作为电影人的责任就是要想办法吸引观众入戏院。他续称，去年同时间没有听过有电影开拍，但今年已有6、7部电影准备开拍，希望电影业界可以做得更好。

记者、摄影：郭咏欣