地盘禁烟｜工友不满罚款15万太极端 政府拟改定额罚款3000元 劳福局：与公众地方吸烟罚则看齐

政府计划立法规定在地盘实施全面禁烟，罚则涵盖个人和雇主，工人违例最高罚款15万元，不过香港建造业总工会的调查发现，逾半数受访工友支持地盘全面禁烟，有近七成人则认为最高15万元罚款过高及极端，工会建议特区政府考虑改为采用定额罚款。劳工及福利局局长孙玉菡今日（3日）表示，正考虑将罚则改为定额罚款，金额或与现时公众地方吸烟的3,000元罚款看齐，惟同时须修订吸烟公众衞生条例。

罚则看齐公众地方 免工友忧虑

孙玉菡表示，社会已就地盘全面禁烟达成共识。原订方案为修订《工厂及工业经营条例》，违者最高可被罚款15万元，并经由法庭判处。不过，孙玉菡指，留意到不少工友对高额罚款感担忧，正考虑将罚则改为定额罚款，并会考虑与《吸烟（公众卫生）条例》下的3,000元定额罚款看齐。他预计不止要修改职安健条例，亦可能涉及修订《吸烟（公众衞生）条例》，详情待公布。

雇主须尽力防工人吸烟

孙玉菡早前指，修订案一旦通过后将即时生效，届时若有人在地盘范围内吸烟，违规工人及雇主均须面临罚款。雇主必须证明已采取合理措施，尽力防止工人在地盘吸烟。他补充，目前劳工处虽可指定火灾风险高的地盘禁烟，但此举需要逐一巡查和评估，未能全面覆盖。