东涌拟建2.2亿元有盖交通交汇处 服务翔东邨一带 料配合公屋4年内落成启用

社会
更新时间：18:06 2026-02-03 HKT
发布时间：18:06 2026-02-03 HKT

立法会房屋事务委员会今日（3日）讨论有关在东涌兴建一个逾2亿元的有盖公共运输交汇处的拨款建议。会上，有议员关注工程对区内交通造成的影响。政府回应指，会尽量安排大部分工程车，不使用东涌市中心的马路；委员会同意将拨款建议提交至工务小组委员会作考虑。

计划今年开展工程 4年内落成后使用

为满足东涌附近的公营房屋发展，以及附近居民对公共交通运输需求，政府建议在东涌第133B区的公营房屋发展项目基座平台底层地面，兴建一个面积约6,800平方米的有盖公共运输交汇处。按付款当日的价格计算，初步估计拟议工程的建设费用约为2亿2,160万元。政府计划在2026年开展工程，工程将可配合东涌第133B区的公营房屋发展项目，在4年内落成后使用。

交汇处内设专营巴士所需的运输设施，包括6个专营巴士停车湾供上落客、两个停车处供6辆专营巴士停泊或充电、建造为专营巴士营办商而设的办公室和洗手间，以及相关工程，包括道路工程、排水及排污系统、照明设施、消防系统、通风系统、机电系统、为电动专营巴士而设的充电基础设施、公共厕所、 实施环保节能措施等。

实政圆桌庄豪锋关注工程对区内交通造成的影响。房屋署副署长梁洪伟指，已尽量安排大部分工程车用小蚝湾方面的入口出入，尽量不使用东涌市中心的马路，如未来需要使用到市中心的马路，会预先咨询持份者。

新交汇处主要服务翔东邨一带居民

民建联陈学锋关注交汇处定位，问到拟兴建的交汇处和其他已有的交汇处有何区别，又建议在交汇处预留空间，以便日后扩展，增加巴士线。运输署首席运输主任关国恩指，新交汇处主要服务翔东邨一带居民，提供往东涌西、东涌市中心、市区和新界交通服务。梁洪伟称，预留空间应考虑到不同因素，会与运输署一同审视路线。

房屋事务委员会副主席梁文广关注，政府未有考虑在交汇处兴建有空调室内候车室的原因。梁洪伟表示，若要加建有空调的室内候车室，会占一定的楼面面积，使公营房屋单位的数目减少，同时当局考虑到可持续发展，尽量不会依赖空调。

记者：周育莹、林彦汛

