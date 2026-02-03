Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉于荃湾如心酒店撞毙菲籍男 八旬的士司机被控危驾致死提堂

更新时间：17:45 2026-02-03 HKT
发布时间：17:45 2026-02-03 HKT

荃湾如心酒店去年8月发生夺命车祸，一辆的士怀疑失控冲上地面行车通道的行人路，撞毙一名菲律宾籍男子。80岁的士司机被控危险驾驶引致他人死亡，今于沙田裁判法院首次提堂。裁判官押后案件至3月31日再讯，待为被告索取病理学专家报告。期间被告获准以5千元等条件保释候讯。

被告黄广长，报称的士司机，被控一项危险驾驶引致他人死亡罪，指他于2025年8月5日，在新界荃湾如心酒店地面行车通道，在道路上危险驾驶一辆市区的士，引致菲律宾籍男子MATIGNAS REMYL DE LEON死亡。

案件编号：STCC471/2026
本报记者

