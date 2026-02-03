涉不满乘客劝减速出言「唔好搭啰」并将找赎扔车外 六旬司机无礼貌罪成罚款$1000

61岁的士司机被指当女乘客提出减速时，反称「你唔好搭啰，我出嚟揾食㗎」，其后又涉嫌到达目的地后将找赎的20元纸币扔出车外。司机早前否认一项无礼貌及不守规矩罪受审，今于西九龙裁判法院被裁定罪名成立，被判罚款1000元。司机求情时表示无奈，重申「我揸咗三十几年车，都无同乘客咁样讲过嘢」。

官指被告多次回避问题证供不可信

裁判官刘绮云信纳女事主可靠，证供合情合理，尽管无证据显示「高德地图」手机软件的测速资讯是否正确，但这不影响事主证供的可信性，亦不会以此对被告作不利揣测。

刘官裁定被告证供不可靠，指被告声称曾向事主解释无超速，其后事主两度著他「收声」，可见事主不满被告驾驶态度。刘官表示难以相信，事主会如被告所述般，支付超过所需车资而不用找赎。刘官续指被告多次回避问题，不信纳其证供，终裁定罪名成立。

被告：你选择信个事主，咁我都无办法

被告求情时称「法庭你选择信个事主，咁我都无办法」，强调驾车30余年从未与乘客如此说话。

被告林清丰被控一项无礼貌及不守规矩罪，他自行行事。有人提出告发，指称被告在2024年12月7日下午10时22分于香港国际机场至九龙红磡半岛豪庭，身为涉事的士的司机，在作为该等司机时，无合理辩解而无礼貌及不守规矩。

案件编号：WKS 7295/2025

法庭记者：雷璟怡