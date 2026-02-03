宏福苑五级火｜巿建局向约1700名合资格业主发放「楼宇更新2.0」全额资助 合安将协助派发
更新时间：16:45 2026-02-03 HKT
发布时间：16:45 2026-02-03 HKT
发布时间：16:45 2026-02-03 HKT
民政及青年事务局今日(3日)公布，将透过新委任的管理人合安管理有限公司，直接向大埔宏福苑约1,700名合资格业主发放市区重建局「楼宇更新大行动2.0」的全额资助。
土地审裁处早前已颁令解散宏福苑业主立案法团（法团）的管理委员会，已委任合安管理有限公司为该屋苑的管理人。合安公司现已履行管委会职能，包括更新银行户口、与前管理公司交接、安排接收各项与法团相关的文件，厘清法团及业主的法律责任及权益，亦会跟进有关履约保证金事宜，以及查明法团的帐目情况。同时，合安亦已开设网上平台，与居民保持沟通联络。
市建局以支票形式发放全额资助
在发展局及民青局协调下，市建局将改变过往做法，以透过支票形式，直接向约1,700名合资格的自住业主及长者自住业主，发放100%资助，金额分别为40,000及50,000元。
社会福利署的「一户一社工」将协助联络业主，并在业主同意后将联络方式转交合安跟进。合安将于本月在港九新界不同地点设立派发点，并会联络业主预约领取支票的时间及地点。有关支票派发点的地点和时间将于日内上载至合安网站，供合资格业主查阅。至于查询有关资助计划的事宜，业主可致电市建局「楼宇更新大行动2.0」计划查询热线3188 1188。
最Hit
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT