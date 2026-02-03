涉偷值逾6千元手袋及信用卡等 康文署职员获准保释4月再讯

康文署职员今年1月涉嫌在柴湾教堂街休憩处附近，偷窃他人的手袋及信用卡等，价值逾6千元。案件今早在东区裁判法院首次提堂，辩方申请将案件押后至4月13日再讯，待向控方索取文件及商讨以其他方式处理，获裁判官批准，期间被告续准以5千元保释，另不得接触证人等。

56岁女被告陈淑芬，报称康乐及文化事务署职员，被控盗窃罪。控罪指陈淑芬于2026年1月5日，在香港岛柴湾教堂街休憩处出入口外偷窃黑色手袋，内含香港身分证、港澳居民来往内地通行证、驾驶执照、8张信用卡、提款卡、2千港元现金、按摩枪、6条锁匙、4张门闸卡，总值港币6,250元，而上述物品为邓丽琼的财产。

案件编号：ESCC307/2026

法庭记者：黄巧儿