涉偷值逾6千元手袋及信用卡等 康文署职员获准保释4月再讯
更新时间：16:32 2026-02-03 HKT
发布时间：16:32 2026-02-03 HKT
发布时间：16:32 2026-02-03 HKT
康文署职员今年1月涉嫌在柴湾教堂街休憩处附近，偷窃他人的手袋及信用卡等，价值逾6千元。案件今早在东区裁判法院首次提堂，辩方申请将案件押后至4月13日再讯，待向控方索取文件及商讨以其他方式处理，获裁判官批准，期间被告续准以5千元保释，另不得接触证人等。
56岁女被告陈淑芬，报称康乐及文化事务署职员，被控盗窃罪。控罪指陈淑芬于2026年1月5日，在香港岛柴湾教堂街休憩处出入口外偷窃黑色手袋，内含香港身分证、港澳居民来往内地通行证、驾驶执照、8张信用卡、提款卡、2千港元现金、按摩枪、6条锁匙、4张门闸卡，总值港币6,250元，而上述物品为邓丽琼的财产。
案件编号：ESCC307/2026
法庭记者：黄巧儿
最Hit
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT