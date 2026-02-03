垫支买二手单车后追数$800 五旬汉以铁通打死买家 谋杀罪脱但误杀罪成 3.2求情

51岁无业男子4年前为「成哥」垫支购买二手单车后，因未收到$800欠款而多次上门「追数」，两人持长铁通互殴后，「成哥」被打至头部重创倒地，送院抢救两日后不治身亡。被告否认谋杀罪，自辩时坚称他没有意图杀害死者。案件已完成7日审讯，3男4女陪审团今退庭商议近5小时后，以5:2大比数裁定被告谋杀罪脱，另一致裁定误杀罪成。游德康法官将案押后至3月2日听取求情及判刑。

被告称追数口角后误将死者击毙

现年51岁的男被告王冠铭否认在2022年10月31日于香港谋杀58岁男子罗振成。涉案片段显示被告与死者发生激烈口角，被告手持铁通指向死者并称「唔好走呀」，随即大力挥动铁通。双方各自持铁通互殴，死者遭被告铁通击中，随即晕倒向后倒地，头部撞地，一动不动。被告其后将铁通大力掷地，上前查看后即转身离开现场。

被告在录影会面交代，两人因维修单车相识不足两个月，他代死者「成哥」垫支购买二手单车，惟死者其后音讯全无，更封锁其手机。事发当日被告第三次上门索款，死者粗言辱骂并表现攻击意图，被告为自卫在垃圾房拾铁通傍身。双方在街上持铁通互殴，被告一击令死者倒地。被告「见佢突然之间跌系地下，晕低咁，我咪惊，即刻走啰」。被告解释「当时我好惊好乱」，故未有即时考虑救助死者或报警。

盘问下认极度生气下用尽全力击打死者

被告出庭自辩时指， 他自学单车维修，本身拥有多辆单车，他在约在案发前一至两个月，经打机朋友「安哥」介绍认识死者，死者拜托被告为其单车维修，惟死者的单车再坏，被告便建议「你部车咁残不如唔好整啦」， 转而为死者物色二手单车，双方交收时议定成交价为800元，但死者称「无钱喺身」，被告遂为死者垫支，并要求死者3日内还款。惟死者其后无主动联络、不回复讯息，甚至封锁被告电话。

被告在控方盘问下承认他案发时手持银色铁通，并挥动铁通击打死者，更在极度生气的情况下，用尽全力以铁通殴打死者，但否认他有意图杀害死者，亦否认他有意图令死者严重受伤。

案件编号：HCCC52/2024

法庭记者：刘晓曦