2019年太古站扯警长跌落扶手电梯 电脑软件工程师遭入禀索偿虫草及花胶费等

2019年8月11日多名示威者在港铁太古站外非法集结，其中电脑软件工程师文城康受审后被裁定阻差办公罪成。案中负责拘捕的警长在扶手电梯伸手截停文城康时被拉扯，以致双双滚下电梯，令警长受伤。警长在2022年入禀区院向文城康索偿，法庭今早在文城康缺席下展开审讯。警长出庭忆述，案发后搭扶手电梯会紧张，复工后被诊断轻度创伤后压力症，因担心「俾人标签为懦弱」，故没有即时求医。现索偿手术、精神损失、虫草及花胶保健品等费用。法官罗丽萍将案件押后明天进行结案陈词。

事件造成原告手脚受伤获发163天病假

本案原告为黄铭源，任职警务处警长；被告是电脑软件工程师文城康，案发时23岁，被告今早缺席聆讯，法庭在被告缺席下开审。

入禀状指，被告在2019年8月11日晚上10时许，在西湾河康山道近港铁太古站对原告造成损害，被告的攻击和/或故意侵权和/或过失对原告造成人身伤害。原告因被告的举动，遭受了多处身体伤害，包括但不限于左肩、前臂及拇指擦伤、右膝关节疼痛、及右膝扭伤，伴随半月板及韧带撕裂，遂入禀向被告追讨赔偿，惟没有列明详细金额。

原告方提及，原告在案发后即时送院接受治疗，经医生检查后发现原告身体多处擦伤，治疗后无碍出院，当日毋须住院。在4日后（15日），原告再度求诊，医生检查后指其右膝扭伤，伴随半月板及韧带撕裂，医生更指是因在太古站执行任务时受伤引致。医生随后发出163日病假，原告在2020年1月30日才复工。

事后诊断患轻度创伤后压力症

原告复工后仍未能参与前线工作，在同年6月才再次返回前线，惟仍需接受警队的临床心理辅导，原告被诊断为轻度创伤后压力症，不用服用药物，原告经过4次心理辅导后，情况已大有改善。法官罗丽萍关注，为何原告不在2019年案发后即时接受心理辅导，须要待复工后才进行辅导。原告方回应，因担心「俾人标签为内弱」，故没有即时求医。原告方补充，直到前年仍有残余膝痛，现时天气转变膝盖亦有轻微痛楚，故未能进行剧烈运动，不能踢足球及打篮球等，只能慢跑。

原告亲自出庭忆述，复工约半年后才能穿上军装装备，包括军装背心、警棍及枪等，现时亦获免参加PTU演集。原告表示，膝盖受伤后较脆弱，有突然的刺激或会再度受伤，担心追捕逃犯时会受伤。

看到长斜扶手梯即紧张

原告另提及，案发时在全条扶手电梯的中间位置进行拘捕行动，被告从上跑向下逃走，原告捉住被告后，被告反捉住原告的手，将原告一同扯下扶手电梯，原告形容当时「好似跳楼咁」，并指好像由2至3层楼向下跌，跌倒后需要由同袍搀扶才能行走。原告补充，现在见到较长及倾斜的扶手电梯便会紧张，一定要用手捉住扶手。罗管质疑，原告形容全条扶手电梯的高度有5层楼高，原告确认。

原告方透露，原告因是此事件在私家医院进行手术花费约7.6万元，在康复中心花费约4千元，期间出行搭的士每次约300元，及后服用滋补食品调理身子，花费约7千元，包括维他命、虫草及花胶等，另有精神损失费用及其他索偿。警务处就工伤赔偿原告6万5千元，故原告向被告索偿余下赔偿。

案件编号：DCPI2225/2022

法庭记者：黄巧儿