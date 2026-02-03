六合彩｜头奖4600万今晚搅珠 网民教路$170买17注包全部冧巴（附近50期幸运数字）
六合彩连续五期无人中，多宝奖金累积超过3600万，若一注独中，头奖奖金达4600万。今期六合彩将在今晚（2月3日）9时30时搅珠，至晚上9时15分截止购买。
根据过往50期资料，被搅出最多的号码为28，共12次；24则被搅出11次；6、15、17、39、44则被搅出10次。
近50期幸运数字
|号码
|次数
|28
|12
|24
|11
|6、15、17、39、44
|10
17注买齐49个号码
早前有网民分享一种六合彩买法，可以170元买齐49个号码。首先第1至第8注任选48个不重复号码购买八注；第9注则第49个号码及任意的5个号码；第10至第16注，则不使用第9注的5个任意号码，在剩下的44个号码里选不可重复的42个号码购买七注；第17注则在第10至第16注剩下的两个号码再配任意四个号码。
按以上方法，即可用170元购买17注，包括全部49个号码。惟不能确保中奖号码包含在同一注内。
过去10期搅珠结果
|期数
|日期
|搅珠结果
|013
|31/01/2026
|25、30、32、36、47、46
|012
|29/01/2026
|6、9、12、14、35、44、11
|011
|27/01/2026
|7、12、14、25、38、47、15
|010
|24/01/2026
|6、16、17、22、28、48、45
|009
|22/01/2026
|4、9、15、24、27、31、45
|008
|20/01/2026
|1、4、6、9、44、46、27
|007
|17/01/2026
|5、12、15、23、27、42、46
|006
|15/01/2026
|3、6、37、38、39、44、48
|005
|13/01/2026
|14、24、34、38、48、49、27
|004
|10/01/2026
|3、16、20、22、24、37、42
10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺
由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分别是：
1.中环士丹利街赛马会投注站
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖
中头奖次数：47
2.屯门市广场赛马会投注站
地址：屯门市广场第三期地段277号地下
中头奖次数：45
3.荃湾青山道赛马会投注站
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖
中头奖次数：41
4.尖沙咀汉口道赛马会投注站
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下
中头奖次数：41
5.上环干诺道西赛马会投注站
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖
中头奖次数：40
6.观塘广场赛马会投注站
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖
中头奖次数：37
7.九龙湾德福赛马会投注站
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖
中头奖次数：35
8.大埔广场赛马会投注站
地址：大埔广场地下商场七号舖
中头奖次数：35
9.上水石湖墟赛马会投注站
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下
中头奖次数：35
10.大埔广褔道赛马会投注站
地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下
中头奖次数: 30