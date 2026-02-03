Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狗只入食肆｜年中批出500至1000牌照名额 格斗犬不得内进 禁狗只上枱 火锅及烤肉店无份

社会
更新时间：12:43 2026-02-03 HKT
发布时间：12:43 2026-02-03 HKT

宠物经济近年带来新商机。新一份《施政报告》宣布放宽《食物业规例》，让食肆申请牌照容许狗只进入餐厅，获批食肆会有明确标识，标示顾客可携带狗只进入。环境局和食环境署今日（3日）就新措施举行技术简介会，介绍相关细节。

政府发言人表示，首阶段申请会推出500至1000个牌照名额，申请费用140元，若修订法例通过，最快今年六月批出首阶段申请，如申请超额将以抽签分配。基于安全考虑，将不接受火锅店和烤肉店申请。

狗只不可使用餐厅可重用餐具

法例拟规管食肆和携狗人士，﻿﻿须以不超过1.5 米长的牵引带控制狗只，由成人握持或绑在固定附着物上；「已知危险狗只」和「格斗狗只」不得进入食肆，违反者可被判处第3级罚款（10,000元）、每日另加300元及监禁3个月。

至于获批准的食肆，须在入口当眼处张贴指定样式标示，让顾客作知情选择；不得容许狗只使用餐厅的可重用餐具，以确保人和狗的餐具有明确区分；不得容许狗只上餐桌，以防止狗只接触餐具和食物；不得在处所内烹煮或准备狗只食物，但可以供应预先包装的狗只食物和让顾客自备狗只食物；不得在餐桌上烹煮或加热食物，以免狗只失控时造成安全风险。

12个月内3次违反条件会被取消批准

如果食肆12个月内3次违反狗只相关牌照条件，会被取消容许狗只进入的批准、且一年内不得再申请让狗只进入食肆，但一般不影响其原有食肆牌照。发言人表示，首阶段申请批出后半年，即最快今年底，会接受下一阶段申请，惟会视乎社会接受程度及反应决定最终获批牌照的上限。

至于人和狗的食物，政府表示为确保人的食物安全，不得在餐厅内烹煮或准备狗用食物、狗只亦禁止使用餐厅的可重用餐具，以确保人和狗的食物和餐具得以区分。若餐厅采用开放式厨房，与该厨房相连的吧枱座位不得容许顾客携狗就座。此外，倘狗只在餐厅内便溺，需即时彻底清洁及消毒。

记者：陈俊豪

