青年为1千元报酬代收15万元电骗款 官指被告年纪尚轻判入教导所有助更生

八旬老妇去年8月接获陌生来电，讹称其女婿被拘留警署需要保释金，老妇不虞有诈交出15万元。无业青年为了1000元报酬前往收款，期间再索10万元。幸好老妇回家取钱途中告知保安，获提醒可能受骗，才揭发本案。涉案青年早前承认洗黑钱罪，暂委法官黄士翔今早在区域法院判刑时指，尽管被告在保释期间犯案，惟年纪尚轻，认为判处被告入教导所能为其更生提供更多帮助，终判处被告入教导所。

辩方指若判监或影响正在教导所服刑更生成果

黄官引述被告背景指，被告在2022年的求学阶段结识不良朋友、学业不佳，及后确诊过度活跃症。被告完成小学教育后，未能跟上中学课程，终在中四停学，并加入黑社会组织。被告在2023年因另一宗洗黑钱案被捕，在2025年被判入教导所前于保释期间犯下本案。黄官引述早前索取的教导所报告指，被告适合继续在教导所服刑。

辩方求情时提到，被告犯下本案时年仅16岁，现已在教导所因同类案件服刑，在改过自身的过程中有成果，若本案判处被告监禁，必然会影响被告的更生过程，尽管被告在教导所的表现不佳，惟仍望法庭接纳报告建议，判处被告入教导所。

黄官判刑指，被告在保释期间犯案属加刑因素，本案涉「猜猜我是谁」的犯罪行动，被告知道事主是长者，亦知道有人企图从长者中骗取款项，尽管没有证据显示是犯罪集团犯案，惟被告的角色是负责收取款项，案情严重。黄官念被告坦白认罪，因本案已还押8个月，案发时年仅16岁，认为判处入教导所能为被告的更生过程提供更好的协助，而判处监禁则对被告改过自生没有帮助，加上被告已因同类案件在教导所服刑，认为判入教导所能反映严重性及对公众带出阻吓性，终接纳报告内容给予被告机会，判处被告入教导所。

被告承认为1千元报酬收取骗款15万

案情指，八旬老妇杨薇独居于荃湾海滨花园，她在2024年8月15日下午接获来电，有人声称杨的女婿因与人打架身在警署，需要20万港元保释金。杨慌乱之下无进一步查询，即时同意支付金额。她同日下午在住所楼下，将15万元现金交予被告。被告其后要求杨额外支付10万元，杨不疑有他并回家取钱，途中将此事告知大厦保安，被提醒后才怀疑受骗，杨与家人商量后报警。

附近的闭路电视拍摄到杨将款项交给被告。同年8月27日被告被拘捕，他在警诫下称「黄浚峰」支付他1000元「叫我去海滨花园揾个阿婆收钱，我知收返嚟啲钱系呃返嚟嘅」。

被告又指，在Telegram收到某人指示到案发地点向一名老妇收钱，他会得到1000元报酬。被告和「黄浚峰」事前曾到沙田港铁站，男子A给予两人各500元及涉案手机，以接收扮作事主女婿的骗徒来电。被告之后到场收款，「黄」则在对面街等待，被告拍下骗款相片传送予男子A，二人其后再将骗款交给男子A。

18岁被告邝家翘，报称无业，被控洗黑钱罪。控罪指，他于2024年8月15日在香港，连同其他身分不详的人，知道或有合理理由相信某项财产，即一笔港币15万元的款项，全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益而仍处理该财产。

案件编号：DCCC270/2025

法庭记者：黄巧儿