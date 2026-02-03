马头围邨及西环邨重建 搬迁津贴唔够用？黄碧如：非帮居民全数支付 只系「帮帮手」

房委会联席会议通过西环邨及马头围邨(第一期)重建迁置安排，房委会资助房屋小组委员会主席黄碧如表示，强调搬迁津贴并非帮居民全数支付，只是「帮帮手」，住户若有困难，可向社区服务队或者关爱队，寻求支援。

黄碧如今（2月3日）在电台节目表示，西环邨及马头围邨(第一期)目标清空日期，分别是2029年7月及9月，住户将获安排搬迁至接收屋邨，受影响住户将获发由10350元至33050元不等的搬迁津贴。对于有意见指有关的搬迁津贴未必足够，她称：「够不够都好个人」，并强调这是搬迁津贴，并非帮居民全数支付，只是「帮帮手」，如果住户有困难，可向社区服务队或者关爱队寻求支援，再研究可以在哪些方面或组织可提供协助。

领取「替代配屋」津贴 两年内不能再申请其他资助

黄碧如称，新美东邨及土瓜湾道公屋项目，相信可接收马头围邨第一期受影响居民，若他们希望搬往其他地区单位，房委会在资源许可下亦可以配合。而1至2人家庭可选择领取「替代配屋」家庭津贴，津贴额8.2万至10万多元，以代替入住公屋，但收到津贴后两年内，不能再申请其他资助。她预计申请人较多是长者，因应身体状况决定领取津贴入住安老设施。

另外，马头围村一期重建项目中，若有些住户或因身体状况等，希望暂不迁出马头围邨。黄碧如指，对于这些有特别需要的住户，房委会会作酌情考虑。惟这类住户的确实数字暂未有掌握，但估计数量不多，如太多住户选择，便需作出筛选，将第二期空置单位留给有需要的住户。

柯创盛关注社区服务队如何支援长者住户

房委会资助房屋小组委员会委员柯创盛在同一节目表示，很支持这两个屋邨的重建计划，既可改善住户生活，亦可释放更多土地，应付未来住屋需求。他关注社区服务队如何支援这两个屋邨的住户，特别是长者户，建议如果居民有需要转介，例如想入住社署院舍或到大湾区养老等，希望社区服务队在这方面加强协助。

至于搬迁津贴的金额，柯创盛指，西环邨预计需1360万，马头围邨则约2220万，有关的费用均来自公帑，需要善用。而金额的制定是根据立法会财委会检讨作基准，津贴是帮补居民的实际需要，如立法会财委会有调升幅度，相信房委会亦会增加金额。

相关新闻：

马头围邨及西环邨重建 受影响居民按家庭人数 可获1至3万元搬迁津贴

马头围邨重建缩减至两期 新美东邨公屋纳入作迁置 重建后单位数量翻倍至4000个

房屋局盘点2025年工作 公屋轮候时间降一年 打击滥用公屋省96亿