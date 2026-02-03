财政预算案2026｜振兴夜经济有办法？吴杰庄倡推「夜间电子消费券」

新一份《财政预算案》将于2月25日公布，立法会议员吴杰庄建议政府推出晚上9时后适用的「夜间电子消费券」，以抛砖引玉方式活化夜间经济，刺激晚市消费；同时建议将长者医疗券扩展为「银发券」，可用作报短线旅行团之用等。

吴杰庄今日（2月3日）在电台节目表示，所提建议涵盖多个范畴，既为推动经济发展，亦望惠及民生，透过精准对接项目促进整体经济。他指出，香港以往堪称不夜城，惟目前夜间经济较为薄弱，不少食肆提早关门，市民想食宵夜都不易。因此建议政府发放「夜间电子消费券」，强调此非福利措施，目的在于抛砖引玉，重振夜间经济，鼓励市民增加消费，丰富夜间活动场景，让旅客感受香港的活力。

金额拟3、4位数之间落墨

吴杰庄提到，「夜间电子消费券」面额将低于疫情期间的消费券计划，主要针对经济短板推动。经初步咨询市民及业界，建议使用时段为晚上9时至凌晨1时，期望促使食肆延长营业一至四小时，逐步带动夜间商业氛围。

他理解目前存在「鸡与鸡蛋」的困境：食肆因担心客源不足而提早关门以节省人力成本。此措施正是希望透过政府支持，让业界尝试延长营业时间，从而带动经济，复活夜间市场。至于金额，需视政府财政承担能力，若每人发放100元，涉及约6亿元，金额不小，必须慎重研究。面额过低恐缺乏吸引力，因此考虑设定于三位数至四位数之间，起码可吸引市民在周五晚间外出消费。

建议聘请外佣开支可扣税

此外，他建议扩阔长者医疗券适用范围，并升级为「银发券」，允许长者按健康需要参与短期本地或大湾区旅游，或购买乐龄产品。此举不会增加财政负担，却能提升长者使用弹性。另一项建议是向中学生发放1000元「创新科技学习券」，助他们增进创新科技知识与技能。

吴杰庄亦提出提高子女免税额，鼓励生育，改善香港人口结构；并建议容许聘请外佣开支作税务扣除，减轻中产家庭负担。

