金价︱情人节买金唔买花？分析师：本周五企稳「呢个位」 升幅可继续

黄金价格过去两年急升，近日则有明显回调，比每盎司5,600美元高位急跌一成多，市场关注长线走势。光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽鸿今早（2月3日）在商台节目分析，市场近期传美国联储局新任主席人选，抛售黄金导致明显回调，属过度反应。她认为短期内，本周五如果企稳大约每盎司4,600美元，仍然可以期待长线发展。她又笑言，去年已建议投资者「唔好送花，买金」，并指金价持续升值下，「摆多两年，你身边嘅人一定会多谢你，甚至嫁俾你！」今年这个理论可能仍然适用。

市场忧虑联储局「鹰派」人选 实为「借势下跌」

金价近期出现显著回调，市场普遍将其归因于美国总统特朗普有意委任前联储局理事沃什（Kevin Warsh）接替鲍威尔，成为下一任联储局主席。由于市场视沃什为「鹰派」人物，忧虑其上任后减息步伐未明，利淡金价，引发一轮抛售。

然而汤丽鸿分析指，市场反应或过于激烈，形容今次跌市更似是「借势下跌」及「小题大做」。她解释，沃什虽然被标签为鹰派，但他曾经是主张量化宽松（QE）的前主席伯南克「左右手」。当年香港能享有负利率环境、供楼负担低，正是伯南克推行的政策所致。因此，她认为沃什并非市场想像中那么「鹰派」，并预期他上任后，仍然有机会延续现有的减息或温和利率方向。

回顾早前非理性升势 曾建议客户高位止赚

在这次回调前，金价经历了一轮急升，汤丽鸿形容其为「非理性」的升势。她指出，当时受委内瑞拉、伊朗等地缘政治事件影响，加上美国与欧盟的贸易争端，导致美元被市场急速抛售。在美元弱、黄金强的反向关系下，金价一度在单日急升100美元，出现疯狂升幅。

她透露当时的技术指标「14天相对强弱指数」（RSI）已飙升至95的极度超买水平（100为满分），「表明全世界所有人，有理冇理都即刻去买金」。市场情绪极度炽热，她笑言甚至有朋友问她「系咪要买埋铜条」。

面对这种非理性亢奋，汤丽鸿表示其团队当时已不断建议客户，当金价升至4950美元附近时，便应分批沽出「止赚离场」，并且不要在5000美元楼上追高。事后证明，这是一个相当准确的预判。

光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽鸿。

「情人节买金论」再被提起 长远看好升值潜力

汤丽鸿重提她过去的「情人节买金论」。她忆述，去年情人节前夕，当媒体问及金价走势时，她已公开建议：「今年呢，如果你有身边另一半或者有老婆呢，就唔好送花啦，唔好送朱古力，买金。」她当时断言，黄金会持续升值，是保值的最佳礼物。她更笑说：「摆多两年呢，你身边嘅人一定会多谢你，甚至嫁俾你。」如今金价表现印证了她当初的看法。

后市展望：守稳4600美元关口可续升

至于今年这个「理论」还是否适用？汤丽鸿指，对金价长远走势仍抱持乐观态度。她分析，只要美国总统特朗普的任期延续，其不可预测的行事风格将持续为环球金融市场带来动荡，「上任一年已经搞咁多嘢」，这将会巩固黄金作为避险资产的地位。在人心惶惶的环境下，「个个都觉得应该要揸住金先至会稳阵」。

在操作层面上，她提醒投资者密切留意本周五的收市价。她指出，4600美元是目前最关键的支持位，若金价能成功企稳于此水平之上，则证明升势未完，「仲可以睇到金未来一个升幅潜力」。但她同时警告，投资者须衡量风险，若4600美元关口失守，下一个支持位将退至3800美元，届时金价的升势或会暂告一段落。