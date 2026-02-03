新钞及「迎新钞」今起供兑换 市民排队换钞：新钞年头用到年尾

农历新年将至，三大发钞行汇丰银行、渣打香港及中银香港今（2月3日）起至2月16日一连两周提供新钞及「迎新钞」供市民兑换。《星岛头条》记者今晨7点左右在旺角的汇丰银行分行，现场人头涌涌，已有逾50名市民排队等候。有市民表示流程顺畅，等候时间不算长，换钞金额亦较去年略有增加。

清晨7时许到场的彭女士笑言自己「年年都来」，今年大约换了9000元新钞，比去年多了几千元，「开心嘛，换多些就更开心，希望新的一年个个都快乐、健康」。她指，换新钞除了封利是，也会用于购物，又指现场有职员协助，排队亦很快。

排队流程顺畅 等候约半小时

欧先生同样在早上7时到场，指现场很多人，等候约半小时。他年年换新钞，今年换了6000元，比去年略多，「有钱了就多换点咯，都是讨个喜庆。」他笑言今年会「派双份利是」，又指「政府给我好福利，我再分享给别人，大家互相祝福」。

梁先生今早约7时许到场，对流程十分满意，称现场人手充足、场地宽敞，服务亦很顺畅。他指每年都来换新钞，今次先换了3000元，但50元面额不足，打算再排一次队，预计最终会换1至2万元，利是金额则与往年相若，「我是新钞拥护者，新钞会由年头用到年尾」。

另一名首次换新钞的欧先生则表示，今次是朋友介绍而来，今早刚到不久便完成兑换。他换了约3000元，主要派给亲戚，形容现场很热闹，流程顺畅。

网上预约换新钞筹号达4.5万张

汇丰香港区个人银行及财富管理业务零售与理财产品销售及操守监督主管陈绮筠表示，今年网上预约兑换新钞的反应热烈，一共有4.5万张筹，按年有单位数升幅。她指，所有汇丰分行都提早于早上8时营业，并设有特快柜台加快流程，个别分行更于早上7时开门。另外，汇丰会继续开放旺角、观塘及屯门市广场理财易中心。

陈绮筠指，汇丰首次安排3间流动银行到一些偏远地方提供新钞套装兑换，包括元朗攸壆路的简约公屋，以方便居民。她指，以往流动银行只处理非现金服务，如开户、查询及简单申请，今年特别增加人手等，以进行现金交易。

