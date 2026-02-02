Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

社署社工上月晕倒送院不治 孙玉菡深表哀痛 已联络家人提供支援

社会
更新时间：23:26 2026-02-02 HKT
发布时间：23:26 2026-02-02 HKT

据了解，一名负责宏福苑「一户一社工」服务的社署男社工，上月与居民见面后晕倒，送院后证实不治。劳工及福利局局长孙玉菡表示，对该社工离世深表哀痛，向他的家人致以深切慰问，社署事后已即时联系他的家人提供支援，并会继续协助他们度过难关。

公务员事务局局长杨何蓓茵对他的离世表示哀悼，并向其家人致以最深切的慰问，指政府正尽力协助他的家人渡过这悲痛及艰难的时刻。

传负责宏福苑「一户一社工」服务

宏福苑五级火发生后，共有1,984户、逾4,900人受影响，政府透过「一户一社工」服务，协助他们寻找紧急住宿、提供哀伤或心理支援、申领津贴等。立法会福利事务委员会上月曾讨论「一户一社工」工作，当时亦有议员关注前线社工工作量问题。

