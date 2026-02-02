中环法国餐厅L'Amour爆食物中毒 4人食生蚝后上吐下泻

衞生署衞生防护中心今日（2日）公布，正调查两宗于中环L'Amour餐厅发生的食物中毒个案，共涉及一男三女，年龄介乎30岁至59岁，一人已求医，无需入院，全部人情况稳定。他们于上月底在该餐厅进食生蚝及沙律后，先后出现腹泻、腹痛、呕吐和发烧等病征。

4人进食沙律及生蚝后出现病征。非涉事生蚝。L'amour fb

4人进食生蚝后不适

中心指，两宗食物中毒个案有流行病学关连，他们于1月27日在中环兰桂坊L’Amour晚膳后，约25至38小时后陆续出现腹泻、腹痛、呕吐和发烧等病征。初步调查显示，受影响人士均在该餐厅进食过生蚝及沙律。衞生防护中心及食物环境衞生署人员事后已到涉事餐厅调查，发现受影响人士可能因进食生的食物引致食物中毒。

食物安全中心已即时指示该餐厅暂停供应涉事食物、彻底清洁消毒处所，并向员工提供食物安全教育。当局的调查工作仍在继续。