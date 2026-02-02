马头围邨及西环邨重建 受影响居民按家庭人数 可获1至3万元搬迁津贴

政府早前向区议会提交文件，提出西环邨及马头围邨的清拆及迁置方案。政府今日（2日）公布重建计划的最新清拆及迁置安排，包括视乎住户家庭人数派发搬迁津贴，以及向合资格商户发放每月净额租金15倍的特惠津贴。

搬迁津贴按人数发放 合资格者可选领现金替代公屋

受影响的住户将获发放住户搬迁津贴，视乎住户家庭人数，金额由10,350元至33,050元不等，以协助他们支付部分搬迁开支。合资格单身人士和二人家庭住户亦可选择领取现金，即替代配屋津贴，以代替入住公屋。今日的联席会议亦通过单身人士和二人家庭的替代配屋津贴金额分别为82,700元及100,220元。

合资格商户可领月租15倍特惠津贴

房委会将参考华富邨及彩虹邨的做法，为马头围邨（第一期）的特色商户提供特别招标安排。当局会透过社区活动发掘值得保留的商户，让他们以特设性投标竞投接收屋邨或原址重建后的新商舖。

另外，受马头围邨（第一期）重建计划影响的所有合资格商户，可获发相等于15个月租金的特惠津贴，并可参与竞投房委会辖下其他指定空置商舖。若商户选择不参与投标或未能成功，则可领取113,500元的一笔过替代津贴。

居民获逾40个月通知期 马头围邨重建期减半

西环邨的清拆及迁置将一次过进行。受影响住户由今日起至2029年9月的目标清空日期内，有多于40个月的通知期安排迁出单位。邻近的加惠民道第一期公营房屋发展项目将会用作接收屋邨，提供足够的公屋单位让西环邨街坊邻里一同搬迁，保留原来屋邨的人情温暖及延续对社区的归属感。



马头围邨将会分两期重建，第一期清拆的楼宇包括洋葵楼和水仙楼。受影响住户由今日起至2029年7月的目标清空日期内，有多于40个月的通知期安排迁出单位。土瓜湾道公营房屋发展项目和部分新美东邨公营房屋发展项目会用作接收受第一期清拆影响的住户，令重建期数由三期缩减至两期，搬迁所有居民的时间亦由14年大幅缩减至7年。