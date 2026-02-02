Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

简约公屋︱启德世运道2A及2B期营运合约批出 涉7750单位料今年第三季起入伙

社会
更新时间：17:36 2026-02-02 HKT
发布时间：17:36 2026-02-02 HKT

房屋局（2月2日）公布，已批出启德世运道第七及第八份「简约公屋」营运合约，由创毅物业服务顾问有限公司——博爱医院联营投得，涉及约7,750个单位，预计今年第三季陆续入伙。

两期项目合约总值逾3.6亿

房屋局公布，两份「简约公屋」项目营运及管理服务合约，已批予创毅物业服务顾问有限公司——博爱医院联营，中标价分别约为二亿零六十万元及一亿五千九百七十万元。合约涵盖启德世运道简约公屋第2A期及第2B期项目，分别提供约4,500及约3,250个单位，合共约7,750伙，预计将于今年第三季陆续落成入伙。

图为启德世运道（第二期）「简约公屋」项目构思图。
图为启德世运道（第二期）「简约公屋」项目构思图。

房屋局局长何永贤表示，启德世运道项目为「简约公屋」中规模最大，连同早前已入伙的第1期，共提供约10,700个单位，惠及上万个家庭。她指，是次委任营运机构，标志著这项社会工程将再惠及近二万人，令约7,750个有需要的家庭活得更好。

何永贤期望，负责机构能透过高质素的物业管理和社会服务，为居民建设幸福共融的社区，并呼吁其他机构踊跃竞投余下项目。

简约公屋第三期申请现已展开

截至今年一月底，当局已收到约28,952份「简约公屋」申请。此外，第三期「简约公屋」已于1月30日起接受申请，项目包括柴湾常安街、启德世运道（第二期）、屯门欣宝路及屯门青发街，合共提供约8,820个单位。

