八达通新春派钱！消费满百元最高赢$28回赠 不设每日限制 全港逾1500门市参与

新春将至，八达通卡推出全新农历新年推广活动「八达通『一嘟即发』新春奖赏」，由农历年廿七（2月14日）至初三（2月19日）期间，手机八达通用户及乐悠咭持有人于全港参与商户门市，以全新推出的八达通机（读卡机OR 3.0）拍卡单次消费满100元，即有机会赢取价值28元的八达通奖赏。八达通集团行政总裁应天麒表示，希望活动能支持实体经济，同时推广手机八达通及乐悠咭。

电台DJ阿正声音揭晓奖赏结果

应天麒指，从本月14日至19日，只需在新八达通机使用手机八达通或乐悠卡，消费满港币100元，即可获得惊喜现金奖励。当听到由电台主持黄正宜（阿正）声演的「恭喜你赢咗价值（奖赏价值）蚊八达通奖赏」， 即代表成功赢取八达通新春奖赏，将即时自动抵销用户手机八达通或乐悠咭之相关交易金额，实现「一嘟即发」的创新奖赏体验。

应天麒指，希望透过「一嘟即发」，将即时奖励与实际消费联系起来，透过引导客流前往香港的商店和餐饮场所，在这个节日季提振实体经济。公司亦冀推广手机八达通，而乐悠咭虽然目前尚未支持流动支付，但亦希望他们能体验科技带来的优惠。

29间商户同步推出新春限定购物优惠

应天麒又介绍全新推出的读卡机OR 3.0，形容它是一款智慧互联设备，融合了即时线上体验的精华，以及线下支付的便利性和高效性。他称新卡机外观时尚，功能强大，并且采用了与任天堂Switch相同的晶片组，公司冀今年底有超过90%的零售商户读卡机都能升级至OR3.0。

八达通公司表示，参与的零售及餐饮商户有29个，超过1,500间门市的新八达通机，能赢取有关优惠；每次消费满100元，都可抽取2元、8元或最高28元的现金奖，不设每日限制。此外，由明日（3日）至28日期间，全港29个参与零售及餐饮商户，亦会同步推出农历新年限定购物优惠，涵盖办年货、团年饭、新春聚会等不同消费场景，让市民于佳节期间尽情消费，尽享优惠。

记者：赵克平

摄影：何健勇