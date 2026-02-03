Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署：推动创新科技反贪是全球大趋势

社会
更新时间：07:30 2026-02-03 HKT
发布时间：07:30 2026-02-03 HKT

廉署在是次反贪会议派出多位执行处资深调查人员出席，包括追逃追赃的专业人员，聚焦交流及分享各种新科技防贪和调查手法，例如利用大数据调查贪污及诈骗等，剖析犯案手法和模式；利用人工智能技术，协助分析财务状况和金钱流向；以及如何有效追踨及侦查利用加密货币干犯的贪污罪行。

廉政专员胡英明形容，现今的反贪工作，「很多时是反贪精英与高科技罪犯的对垒」，要高效打击日新月异和愈加迂回的科技犯案手法，廉署必须结合尖端科技，并且不断学习新技术。其中最有效的学习方法，是透过国际会议，与各国执法人员同场「面对面」交流心得，直接获得新兴犯案手法的第一手资讯，亦可共同磋商应对和打击的策略，同步提升反贪治理能力。

此外，廉署执行处处长（私营机构）庄家乐及多位廉署人员，在一连三日的多场会议上亦分享了运用大数据分析和人工智能工具协助贪污调查、追逃追赃的最新资讯和技术，以及科技防贪手法和创新反贪宣传策略。

廉署人员和不同国家的执法部门代表，在APEC会议交流最反贪资讯。
廉署人员和不同国家的执法部门代表，在APEC会议交流最反贪资讯。
廉署代表团向各APEC成员分享反贪执法上的实务经验和心得。
廉署代表团向各APEC成员分享反贪执法上的实务经验和心得。
亚太经合组织今年首个反贪腐主题会议在广州举行，接近全数经济体成员均派员出席。
亚太经合组织今年首个反贪腐主题会议在广州举行，接近全数经济体成员均派员出席。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
19小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
15小时前
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
14小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
15小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
15小时前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
15小时前
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
饮食
13小时前
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
影视圈
10小时前
冷空气杀到，广东最低气温仅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
即时中国
2026-02-01 15:25 HKT
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
17小时前