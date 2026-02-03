廉署：推动创新科技反贪是全球大趋势

廉署在是次反贪会议派出多位执行处资深调查人员出席，包括追逃追赃的专业人员，聚焦交流及分享各种新科技防贪和调查手法，例如利用大数据调查贪污及诈骗等，剖析犯案手法和模式；利用人工智能技术，协助分析财务状况和金钱流向；以及如何有效追踨及侦查利用加密货币干犯的贪污罪行。

廉政专员胡英明形容，现今的反贪工作，「很多时是反贪精英与高科技罪犯的对垒」，要高效打击日新月异和愈加迂回的科技犯案手法，廉署必须结合尖端科技，并且不断学习新技术。其中最有效的学习方法，是透过国际会议，与各国执法人员同场「面对面」交流心得，直接获得新兴犯案手法的第一手资讯，亦可共同磋商应对和打击的策略，同步提升反贪治理能力。

此外，廉署执行处处长（私营机构）庄家乐及多位廉署人员，在一连三日的多场会议上亦分享了运用大数据分析和人工智能工具协助贪污调查、追逃追赃的最新资讯和技术，以及科技防贪手法和创新反贪宣传策略。

廉署人员和不同国家的执法部门代表，在APEC会议交流最反贪资讯。

廉署代表团向各APEC成员分享反贪执法上的实务经验和心得。

亚太经合组织今年首个反贪腐主题会议在广州举行，接近全数经济体成员均派员出席。