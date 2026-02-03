Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

出席广州APEC反贪会议 廉政专员胡英明：藉APEC深化亚太反贪合作

社会
更新时间：07:00 2026-02-03 HKT
发布时间：07:00 2026-02-03 HKT

亚洲太平洋经济合作组织（APEC）反贪腐倡透明专家工作小组会议昨在广州举行，廉政专员胡英明率领廉署人员出席会议，他表示， 2026年中国成为亚太经合组织峰会及相关会议的东道主，将主办多场高规格会议，是次会议是今年亚太经合组织「中国年」的首个反贪腐主题会议。廉政公署凭借国家今年主办APEC会议的良好契机，致力深化亚太区反贪合作，协助提升亚太区域反贪与防贪能力。

胡英明向本报表示，APEC是亚太区最重要的经济合作机制之一，维护廉洁营商环境及高效打击贪污罪行，是保障亚太区经济发展的必要条件。今年APEC会议主题为「建设亚太共同体，促进共同繁荣」，并有三项优先领域：「开放、创新、合作」。廉署的肃贪倡廉策略，正正朝著APEC三项领域向前推进。

廉政专员胡英明表示廉署将继续凭借一国两制优势推动《北京宣言》，共同创建廉洁社会。
APEC早于2014年发表及通过《北京反腐败宣言》，进一步深化区内反贪合作，打击跨境贪腐罪行和强化国际间追逃追赃的机制和能力。廉署一直有效实践宣言目标，包括作为联合国毒品和犯罪问题办公室的战略伙伴，合办「亚洲青年反贪腐程式设计马拉松」及「人工智能与科技应用之反贪专业课程」等国际活动，亦合编《监狱贪污风险管理指南》，更与不同地域的反贪机构签订多份合作备忘录，强化反贪腐协作。

胡英明表示，廉政公署受惠于「一国两制」的独特优势，致力将《北京反腐败宣言》付诸实践。他在会议上说：「《北京反腐败宣言》在上一个马年通过。下一个马年即将来临，廉署将继续深化区域反贪腐合作，凭借『一国两制』的优势，以骏马奔腾向前的冲劲，马力十足地继续推动落实宣言，共同创建廉洁社会。」胡英明在会上亦与不同的APEC经济体成员的执法机构，就全新的反贪工作交流心得，并探讨未来的反贪合作方向，包括反贪的协作和培训上的支援，目标是共同提升反贪能力。

APEC会议吸收经验 有效助力本港肃贪倡廉工作

胡英明表示，科技犯罪方式日新月异、逃避罪责的手法层出不穷，廉署多年来一直著重「创新，重点强化科技反贪手法协助贪污调查。廉署人员出席今次会议，汲取亚太区不同国家和地区的反贪经验和成功个案分析，了解区内不同的侦查手法，有效助力本港的肃贪倡廉工作。

廉政专员胡英明率领代表团出席亚洲太平洋经济合作组织在广州举办的反贪会议。
