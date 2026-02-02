涉披露家人受廉署调查 时任银行女职员遭起诉明提堂

时任银行女职员涉嫌向其家人披露对方正被廉署调查，违反《防止贿赂条例》，上周五（1月30日）遭廉政公署落案起诉一项披露受调查人身分资料罪，暂获保释，明天（2月3日）于九龙城裁判法院答辩。

刘穗娥，43岁，集友银行有限公司(集友银行)前客户服务经理，被控一项披露受调查人身分等资料罪名。

廉署于2025年1月底致函集友银行，要求该银行就一项仍在进行的调查提供一个帐户资料。该帐户在土瓜湾分行开设，集友银行遂于2025年2月初向土瓜湾分行提供该封廉署信件。适逢被告当时为集友银行土瓜湾分行的客户服务经理，其工作包括处理执法机构查询的相关事宜，因而被告获授权阅览该信件，从而得悉该帐户由被告一名家人开设。廉署已在信件中作出提示，署方该项要求及信件所载资料均属机密，必须妥善保护，披露有关机密资料可能违反《防止贿赂条例》。

控罪指被告涉嫌于2025年2月至7月期间，明知或怀疑一项就被指称或怀疑已犯《防止贿赂条例》所订罪行的调查正在进行，无合法权限或合理辩解而向其家人披露对方是廉署的调查对象。